Багатоповерхівка «на дровах». У Києві мешканці новобудови гріються твердим паливом

Єдине що є в будинку, – це електричні кабелі, які йшли на будівельний майданчик

До будинку не підведені жодні комунікації – газу, централізованого водопостачання та каналізації немає

У Києві мешканці проблемної новобудови у Шевченківському районі обігріваються за допомогою котельні на твердому паливі, оскільки їхній житловий комплекс не підключено до жодних комунікацій. Мова йде про ЖК «Кузмінський-2», розташований на вулиці Магістральна, 33 в Шевченківському районі між парками «Сирецький гай» і «Нивки». Про це повідомив киянин Володимир Гуцул у Facebook.

«Поки всі обговорюють ціни на газ та перспективи тарифів на централізоване опалення, в Києві почала працювати ще одна твердопаливна котельня у багатоквартирному будинку. На фото – ЖК «Кузмінський-2». Проблемна новобудова, спадок скандально відомого забудовника Войцеховського. До будинку не підведені жодні комунікації (газу немає, так само як і централізованого водопостачання та каналізації)», – написав Гуцул.

Він додав, єдине що є в будинку, – це електричні кабелі, які йшли на будівельний майданчик.

«А значить, мешканці платять за світло в кілька разів більше, ніж решта киян. Але є й плюс – від цін на газ та опалення мешканці будинку не залежать. Для них тепер важливими показником є вартість дров. Добре, що Сирецький парк поруч», – написав Гуцул.

Раніше повідомлялося, що київський забудовник Stolitsa Grоup хоче побудувати підстанцію для приєднання власного комерційного проєкту ЖК «Патріотика на озерах» із коштів на оновлення всіх мереж міста – інвестиційної програми оператора системи розподілу (ОСР) ДТЕК Київські електромережі. В енергокомпанії заявили, що це порушення закону та буде коштувати надійності подачі електроенергії 1,3 млн клієнтів в Києві.

Нагадаємо, столична влада підготувала проект Меморандуму між інвесторами «Аркади», Київською міською держадміністрацією та ТОВ «Столиця груп», що взялася добудувати оселі ошуканих вкладників.

ДТЕК Київські електромережі включили стороною договору та визначили зобов’язання без попереднього обговорення з представниками компанії.