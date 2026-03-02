Ексміністр Галущенко і далі сидітиме в СІЗО – апеляція

З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо подальшого тримання під вартою підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посилання на онлайн-трансляцію судового засідання.

Апеляція залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, якою підозрюваному призначено запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внести заставу у розмірі 200 млн грн.

Під час судового розгляду прокурор наполягав на підвищенні застави для Галущенка – до 425 млн грн. Таку рекордну цифру він, посилаючись на матеріали досудового розслідування, обґрунтував тим, що їх було виведено з України учасниками злочинної організації в інтересах ексміністра Галущенка. Гроші конвертувалися у криптовалюту, а потім легалізовувалися через компанії (їх бенефіціарами були колишня дружина Галущенка Ольга Богданова та четверо дітей ексміністра). Для маскування фінансових операцій було обрано Маршаллові Острови, на яких зареєстрували вищезгадані дві компанії, інтегровані у структуру трасту, створену у Сент-Кітс і Невісі.

Герман Галущенко брав участь у засіданні дистанційно із київського СІЗО скріншот із відеотрансляції

Водночас захисники Германа Галущенка виступили за скасування ухвали про взяття під варту їхнього клієнта і наполягали на новому запобіжному заході у вигляді домашнього арешту.

З цього приводу слушне уточнення зробив суддя Ігор Панаід і поставив запитання адвокату Галущенка Володимиру Ваку:

«Ви кажете, що підозра (Герману Галущенку – «Главком») необґрунтована, то чому ви говорите про домашній арешт?».

«Це система компромісів: між необґрунтованою підозрою і тією ситуацією, що склалася. Клієнт підтверджує позицію, що він хоче під домашній арешт», – пояснив захисник.

Підозрюваний Галущенко, який підключився до засідання шляхом відеотрансляції, заявив: застава у 200 млн грн для нього непідйомна: «Такий розмір застави фактично змушує мене перебувати у слідчому ізоляторі без можливості її внести».

Він нагадав, що є низка рішень Європейського суду з прав людини, де йдеться про те, що застава не є способом покарання.

Також ексміністр повідомив, що на адресу СІЗО надходять депутатські запити про його умови перебування, зокрема, чи користується він платною камерою.

Окремо судді апеляційної палати цікавилися у Галущенка, чи відомо йому, скільки вартує навчання його дітей у Швейцарії (за версією слідства, злочинні кошти могли йти, у тому числі на оплату навчання дітей підозрюваного). На що експосадовець відповів: цим питанням опікується ексдружина Ольга Богданова та допомагали інші люди.

«Що значить «допомагали інші»?» – перепитав суддя Даниїла Чорненька.

«Мається на увазі, що оплата здійснювалася через хрещеного батька», – додав Галущенко.

«А ви знали, яка вартість навчання ваших дітей?» – продовжувала допит суддя Чорненька. (За даними журналістів-розслідувачів, навчання старшого сина Галущенка Максима коштує близько $180 тис. – «Главком»).

«Я? Безпосередньо не знав, але питання у тому, що старший допомагав молодшим... А з початком великої війни їх (діти та ексдружина Галущенка виїхали з України у перший рік вторгнення – «Главком») запросили туди (до Швейцарії – «Главком»)...» – уривчасто говорив ексміністр.

Як повідомляв «Главком», 16 лютого антикорупційний суд розглянув скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка на «незаконне затримання». Феміда постановила визначити час фактичного затримання ексміністра 15 лютого 2026 року о 06:00. Водночас суд відмовив стороні захисту у звільненні Галущенка з-під варти.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».