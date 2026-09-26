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Новий міністр юстиції оприлюднив список своїх радників (документ)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Новий міністр юстиції оприлюднив список своїх радників (документ)
Денис Маслов сформував команду з чотирьох штатних радників
фото: «Слуга народу»

Міністр Денис Маслов має чотири штатних радники

Новий міністр юстиції Денис Маслов, який до призначення був народним депутатом від «Слуги народу» та очолював парламентський комітет з питань правової політики, сформував команду з чотирьох штатних радників. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів».

Одним із радників Маслова став Тимур Лонгиненко, з яким міністр тривалий час працював ще у Верховній Раді. Лонгиненко був його штатним радником із вересня 2020 року. До роботи у парламенті Маслов та Лонгиненко також разом працювали у дніпровській фірмі «Авін Трейд».

Ще один радник – Максим Свисенко – перейшов до команди Маслова після роботи з колишнім віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою. Свисенко працював із Кулебою майже два роки. До цього протягом року він обіймав посаду радника патронатної служби Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Інші двоє радників – Надія Капустіна та Марія Трусова – є вихідцями із системи Міністерства юстиції. Капустіна працювала у департаменті приватного права, а Трусова очолювала департамент комерційної та господарської діяльності державного підприємства «Національні інформаційні системи».

Новий міністр юстиції оприлюднив список своїх радників (документ) фото 1
У міністра юстиції Дениса Маслова чотири платних радники

Відомі також суми зарплат окремих радників за липень 2026 року. Тимур Лонгиненко отримав 50,7 тис. грн, тоді як зарплата Максима Свисенка становила 3,4 тис. грн. Такий розрив у сумах, імовірно пояснюється тим, що Лонгиненко був оплачуваним помічником нардепа Маслова і перейшов на посаду до Мін’юсту. А Свисенко лише після призначення нового міністра юстиції доєднався до його команди.

Нагадаємо, Дениса Маслова розглядали як кандидата на посаду міністра юстиції ще наприкінці 2025 року, а в січні 2026-го його кандидатуру публічно називали в Офісі президента. Тоді призначення не відбулося, зокрема через складнощі з пошуком заміни Маслову на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Окрему увагу привертали декларації родини політика. Дружина Маслова Анна протягом кількох років отримувала значні грошові подарунки від свого батька Бориса Калюти. Лише у 2025 році сума такого подарунка становила 3,5 млн грн, а у попередні роки йшлося про сотні тисяч і мільйони гривень.

Калюта є співвласником аграрної компанії ТОВ «Дніпро-Білогір’я», серед співвласників якої фігурували громадяни Росії. Зокрема, до 2021 року частку в підприємстві мав депутат Білгородської обласної думи від «Єдиної Росії» Володимир Зотов, якому у 2023 році СБУ повідомила про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України. Самому Калюті у цьому провадженні підозру не оголошували.

Зрештою 16 липня 2026 року Верховна Рада призначила Дениса Маслова міністром юстиції у складі нового Кабінету Міністрів. Того ж дня до уряду увійшли, зокрема, Іван Вигівський, Микола Калашник, Віталій Кім, Тарас Висоцький та інші нові міністри.

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Теги: Кабмін міністр зарплата Міністерство юстиції політика уряд радник Денис Маслов

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