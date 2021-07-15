В Україні стало «одним Голобородьком менше»
В Україні триває декомунізація
Верховна Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка, а також ще два села і Івано-Франківській області.
«Одним Голобородьком менше, або Декомунізація триває. Нині Верховна Рада України перейменувала села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка», – написав у Facebook нардеп Володимир В’ятрович.
Так, за проєкт постанови №5570 про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка проголосували 320 народних депутатів.
Перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч підтримали 324 депутати. А за перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин проголосували 329 нардепів.
До слова, чинний президент Володимир Зеленський грав вчителя історії Василя Голобородька у серіалі «Слуга народу» виробництва студії «Квартал-95».
Зазначимо, викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим.