В Україні стало «одним Голобородьком менше»

Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка

В Україні триває декомунізація

Верховна Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка, а також ще два села і Івано-Франківській області.

«Одним Голобородьком менше, або Декомунізація триває. Нині Верховна Рада України перейменувала села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка», – написав у Facebook нардеп Володимир В’ятрович.

Так, за проєкт постанови №5570 про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка проголосували 320 народних депутатів.

Перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч підтримали 324 депутати. А за перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин проголосували 329 нардепів.

Довідка: Іван Голобородько – керівник червонопартизанського загону у 1918 році, секретар комсомольської організації Пирятинського повіту. Загинув 1920 року в складі продзагону під час проведення продрозкладки у бою з українськими повстанцями.

До слова, чинний президент Володимир Зеленський грав вчителя історії Василя Голобородька у серіалі «Слуга народу» виробництва студії «Квартал-95».

Зазначимо, викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим.

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