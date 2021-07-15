  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В Україні стало «одним Голобородьком менше»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка - В Україні стало «одним Голобородьком менше»
    Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка
    Фото з відкритих джерел

    В Україні триває декомунізація

    Верховна Рада перейменувала село Голобородька у Полтавській області на село Новоселівка, а також ще два села і Івано-Франківській області.

    «Одним Голобородьком менше, або Декомунізація триває. Нині Верховна Рада України перейменувала села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка», – написав у Facebook нардеп Володимир В’ятрович.

    Так, за проєкт постанови №5570 про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області на село Новоселівка проголосували 320 народних депутатів.

    Перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч підтримали 324 депутати. А за перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин проголосували 329 нардепів.

    Довідка: Іван Голобородько – керівник червонопартизанського загону у 1918 році, секретар комсомольської організації Пирятинського повіту. Загинув 1920 року в складі продзагону під час проведення продрозкладки у бою з українськими повстанцями.

    До слова, чинний президент Володимир Зеленський грав вчителя історії Василя Голобородька у серіалі «Слуга народу» виробництва студії «Квартал-95».

    Зазначимо, викладачка Мелітопольського педуніверситету вважає «совковий період» найкращим.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада декомунізація Івано-Франківщина Полтавщина село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні стало «одним Голобородьком менше»