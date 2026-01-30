Активіст у костюмі Бетмена зірвав засідання міськради в Каліфорнії

Він вимагав, щоб місто не співпрацювало з федеральними міграційними службами

Під час відкритого засідання міської ради в штаті Каліфорніячоловік у костюмі Бетмена вийшов до трибуни та почав емоційно критикувати владу через можливу участь федеральних міграційних агентів у заходах під час Супербоулу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У залі була звичайна процедура: мешканці міста по черзі підходили до мікрофона та висловлювали свої думки. У якийсь момент до трибуни підійшов чоловік у костюмі супергероя Бетмена.

Він почав говорити різко та емоційно. Частину слів, які містили нецензурну лексику, у матеріалі масковано. Чоловік заявив, що влада міста мала заздалегідь підготуватися до Супербоулу – фіналу чемпіонату з американського футболу, який пройде в регіоні у лютому. За його словами, присутність федеральних міграційних агентів може створити небезпеку для людей.

Він звинуватив чиновників у бездіяльності та сказав, що через рішення федеральної влади в країні «щодня гинуть люди». Також він закликав міську раду офіційно заборонити будь-яку співпрацю з цими службами та не надавати їм міські ресурси, дані або підтримку.

«Ви маєте чітко заявити, що місто не допомагатиме їм і не передаватиме їм жодних ресурсів», – сказав він. Активіст також вимагав, щоб це було закріплено письмово і щоб місцева поліція не співпрацювала з федеральними агентами.

Після сигналу, який означає завершення відведеного часу для виступу, чоловік залишив трибуну. Наступна учасниця засідання пожартувала: «Після Бетмена важко щось сказати».

Питання участі федеральних міграційних служб у великих заходах у США давно викликає суперечки. Частина людей вважає, що такі структури лякають мігрантів і можуть призвести до затримань просто під час масових подій.

Раніше, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Після міграційних рейдів у Міннесоті Трамп провів розмови з губернатором штату та мером Міннеаполіса й ухвалив рішення про часткове пом’якшення підходів. Зокрема, командир прикордонної служби США Грегорі Бовіно залишив штат разом із частиною агентів, а замість нього до Міннесоти направили колишнього виконувача обов’язків директора Імміграційної та митної служби США Тома Гомана.