Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Активіст у костюмі Бетмена зірвав засідання міськради в Каліфорнії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Бетмен» виступив у міськраді з вимогою до влади
скріншот з відео Reuters

Він вимагав, щоб місто не співпрацювало з федеральними міграційними службами

Під час відкритого засідання міської ради в штаті Каліфорніячоловік у костюмі Бетмена вийшов до трибуни та почав емоційно критикувати владу через можливу участь федеральних міграційних агентів у заходах під час Супербоулу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У залі була звичайна процедура: мешканці міста по черзі підходили до мікрофона та висловлювали свої думки. У якийсь момент до трибуни підійшов чоловік у костюмі супергероя Бетмена.

Він почав говорити різко та емоційно. Частину слів, які містили нецензурну лексику, у матеріалі масковано. Чоловік заявив, що влада міста мала заздалегідь підготуватися до Супербоулу – фіналу чемпіонату з американського футболу, який пройде в регіоні у лютому. За його словами, присутність федеральних міграційних агентів може створити небезпеку для людей.

Він звинуватив чиновників у бездіяльності та сказав, що через рішення федеральної влади в країні «щодня гинуть люди». Також він закликав міську раду офіційно заборонити будь-яку співпрацю з цими службами та не надавати їм міські ресурси, дані або підтримку.

«Ви маєте чітко заявити, що місто не допомагатиме їм і не передаватиме їм жодних ресурсів», – сказав він. Активіст також вимагав, щоб це було закріплено письмово і щоб місцева поліція не співпрацювала з федеральними агентами.

Після сигналу, який означає завершення відведеного часу для виступу, чоловік залишив трибуну. Наступна учасниця засідання пожартувала: «Після Бетмена важко щось сказати».

Питання участі федеральних міграційних служб у великих заходах у США давно викликає суперечки. Частина людей вважає, що такі структури лякають мігрантів і можуть призвести до затримань просто під час масових подій.

Раніше, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Після міграційних рейдів у Міннесоті Трамп провів розмови з губернатором штату та мером Міннеаполіса й ухвалив рішення про часткове пом’якшення підходів. Зокрема, командир прикордонної служби США Грегорі Бовіно залишив штат разом із частиною агентів, а замість нього до Міннесоти направили колишнього виконувача обов’язків директора Імміграційної та митної служби США Тома Гомана.

Читайте також:

Теги: мігранти США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро
Найгірший рік за десятиліття. FT спрогнозувала, що чекає долар у 2026
31 грудня, 2025, 12:35
У багатьох містах Ірану тривають антиурядові протести через погіршення економічної ситуації
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
2 сiчня, 11:15
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
5 сiчня, 00:26
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
5 сiчня, 02:58
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
10 сiчня, 07:20
Грем після діалогу з Зеленським заявив про нові санкції
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
Міністр торгівлі США Говард Лутнік попередив Європу про тарифну ескалацію
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
20 сiчня, 19:56
Аварія сталася на тлі сильного снігового шторму, який накрив значну частину Сполучених Штатів
У США розбився бізнес-джет
26 сiчня, 07:17
Стовп електромережі нахилився вбік після пошкодження під час льодовикової бурі в Оксфорді, штат Міссісіпі
У США є загиблі через зимовий шторм
26 сiчня, 22:59

Курйоз

Активіст у костюмі Бетмена зірвав засідання міськради в Каліфорнії
Активіст у костюмі Бетмена зірвав засідання міськради в Каліфорнії
Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)
Трамп пожартував, що хоче відростити довгі нігті, як у реперки Нікі Мінаж (фото)
Стармер покепкував із Макрона через окуляри в Давосі
Стармер покепкував із Макрона через окуляри в Давосі
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)
Гренландія є об'єктом бажання Трампа, але у промовах він продовжує називати її Ісландією
Гренландія є об'єктом бажання Трампа, але у промовах він продовжує називати її Ісландією

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua