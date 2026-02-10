Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням

Німеччина заявляє, що РФ має шукати реалістичні компроміси на мирних переговорах

Німеччина закликає Росію відкинути максималістські вимоги у війні проти України та шукати реалістичні компроміси на мирних переговорах. Таку думку висловив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус. Про це інформує «Главком» із посиланням на агенцію Укрінформ.

За словами речника уряду ФРН, Москва продовжує наполягати на максималістських позиціях. Офіційний Берлін наполягає, щоб та змінила підхід.

«Важливо, що Україна та Росія ведуть прямі переговори. Це абсолютно ключовий елемент для просування мирного процесу. Ми вітаємо, що відбувся обмін полоненими. Це перший обмін за п’ять місяців і тому є невеликим знаком прогресу. Ми б бажали значно чіткіших кроків уперед», – сказав він.

Корнеліус також заявив, що Німеччина тісно супроводжує Україну в мирному процесі.

«Україну ми супроводжуємо на цьому шляху. Ми дуже тісно координуємося. Також у найближчі дні будуть можливості для обміну», – додав Штефан Корнеліус.

Нагадаємо, Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції. Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого, спецслужби Росії мають намір провести масштабну гібридну кампанію із залученням так званих «пацифістських» рухів.

Як повідомляється, одним із основних учасників кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung (“Рух за мир”).

І найактивнішими учасниками Friedensbewegung є ті, що пов’язані з російськими спецслужбами.