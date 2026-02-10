Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
Німеччина закликала РФ відмовитися від надвимог щодо України і шукати компроміси
фото: pixabay.com

Німеччина заявляє, що РФ має шукати реалістичні компроміси на мирних переговорах 

Німеччина закликає Росію відкинути максималістські вимоги у війні проти України та шукати реалістичні компроміси на мирних переговорах. Таку думку висловив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус. Про це інформує «Главком» із посиланням на агенцію Укрінформ

За словами речника уряду ФРН, Москва продовжує наполягати на максималістських позиціях. Офіційний Берлін наполягає, щоб та змінила підхід.

«Важливо, що Україна та Росія ведуть прямі переговори. Це абсолютно ключовий елемент для просування мирного процесу. Ми вітаємо, що відбувся обмін полоненими. Це перший обмін за п’ять місяців і тому є невеликим знаком прогресу. Ми б бажали значно чіткіших кроків уперед», – сказав він.

Корнеліус також заявив, що Німеччина тісно супроводжує Україну в мирному процесі. 

«Україну ми супроводжуємо на цьому шляху. Ми дуже тісно координуємося. Також у найближчі дні будуть можливості для обміну», – додав Штефан Корнеліус.

Нагадаємо, Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції. Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого, спецслужби Росії мають намір провести масштабну гібридну кампанію із залученням так званих «пацифістських» рухів.

Як повідомляється, одним із основних учасників кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung (“Рух за мир”). 

І найактивнішими учасниками Friedensbewegung є ті, що пов’язані з російськими спецслужбами.  

Читайте також:

Теги: Україна росія Німеччина розвідка переговоры війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо дивитися на українських президентів через історичні ролі, ми бачимо не хаотичну зміну постатей, а послідовну зміну функцій
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 2
6 лютого, 12:01
Суд Німеччини відхилив апеляцію громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік»
Підрив «Північних потоків»: суд Німеччини залишив Кузнєцова під вартою
15 сiчня, 23:41
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
Для того, щоб «Лукойл» зміг укласти угоду, йому потрібно схвалення США
«Лукойл» знайшов нового покупця для своїх міжнародних активів
29 сiчня, 11:13
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено промислову інфраструктуру
21 сiчня, 09:17
За попередніми даними, постраждали двоє людей
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
27 сiчня, 19:28
РФ з початку війни втратила 11 642 танки
Втрати ворога станом на 5 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 лютого, 06:45
Уражено ворожий ремонтний підрозділ
Сили оборони вразили російський центр підготовки пілотів БпЛА
Сьогодні, 15:08

Політика

Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
Мирні переговори. Речник уряду ФРН звернувся до РФ із проханням
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
Молдові для виходу з СНД доведеться викласти чималі відкупні: про яку суму йдеться
Молдові для виходу з СНД доведеться викласти чималі відкупні: про яку суму йдеться
Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей для лікарень
Нідерланди передадуть Україні €35 млн на закупівлю сонячних панелей для лікарень
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
Макрон запропонував лідерам ЄС долучитися до діалогу з Росією
Макрон запропонував лідерам ЄС долучитися до діалогу з Росією

Новини

Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua