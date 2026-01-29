Головна Світ Економіка
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Західні обмеження змусили Росію погодитися на значні знижки для покупців, щоб зберегти обсяги експорту нафти
фото: depositphotos.com

Санкції проти РФ скоротили частку доходів від енергоносіїв у бюджеті з 50% до близько 24%

Доходи Росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

У листопаді розрив між нафтою Brent, який зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року, та основною російською нафтою Urals подвоївся. Знижка збільшилася до понад $24 за барель, порівняно з приблизно $15 за попередні два роки, показують розрахунки видання на основі даних Argus. У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи Росії від енергетики у 2025 році приблизно на п'яту частину річного доходу. Цей зсув підкреслює, як санкції, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа, підривають доходи Росії від нафти.

За словами експерта з питань Росії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніса Клюге, нафта вже давно становить більшу частку енергетичних доходів Росії, ніж газ, і цей розрив збільшився через втрату європейського газового ринку у 2022 році, що зробило доходи більш залежними від коливань цін на нафту.

Для деяких нещодавніх поставок до Індії ціна впала навіть до $22-25 за барель, що ледве покриває беззбиткову ціну для Росії. За даними аналітиків, відхилення середньої ціни на нафту Urals на $10 від бюджетного припущення знищить доходи на 1,5-1,8 трлн рублів.

Якщо низькі ціни на нафту та сильний рубль збережуться, дефіцит може сягнути близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% від доходів, які Москва очікує у 2026 році.

Окрім того, санкції зменшили частку доходів від енергетики в загальному бюджеті з 50% на піку їхнього зростання до приблизно 24% – найнижчого рівня щонайменше за десятиліття. Щоб компенсувати дефіцит, Кремлю довелося збільшити ПДВ та податки для малого бізнесу.

Нагадаємо, Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти. Водночас питання відмови від ядерного палива з РФ потребує більш тривалої підготовки.

До слова, російський нафтовий гігант «Лукойл» досягнув попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle. 

санкції росія нафта

