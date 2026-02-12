Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 12 лютого 2026 року

Росія атакувала українські міста балістичними ракетами та безпілотниками, у Тамбовській області РФ уражено оборонний завод, в Брянській області зникло світло на тлі атаки БпЛА, у Волгоградській області детонують боєприпаси після ракетної атаки.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 лютого:

Росія вдарила по Києву

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 1
скріншот з відео

Вночі 12 лютого російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва та попросив жителів міста перебувати в укриттях через російську атаку

Пізніше Кличко написав, що у Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок.

Атака на Дніпро

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 12 лютого у Дніпрі
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 12 лютого у Дніпрі
фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, через атаку росіян на Дніпро отримали поранення немовля та 4-річна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.

Вибухи в Одесі

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 2
фото: соціальні мережі

У ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

Безпілотники атакували Брянську область

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 3
фото: соціальні мережі

У ніч на 12 лютого Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сєльцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

У Тамбовській області уражено завод

Пожеже після атаки у Мічурінську
Пожеже після атаки у Мічурінську
фото: соціальні мережі

У ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

Мічурінський завод «Прогрес» відіграє критичну роль у забезпеченні армії агресора, оскільки спеціалізується на розробці та виробництві високоточного приладового обладнання. Продукція підприємства є невід’ємною частиною систем управління авіаційною та ракетною технікою. Зокрема, завод виготовляє гіроскопічні прилади для стабілізації, автопілоти, курсоуказувачі для навігації, а також датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

У Волгоградській області уражено склад боєприпасів

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч фото 4
фото: соціальні мережі

У ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків». Попри заяви влади про відсутність серйозних пошкоджень, ситуація залишається критичною: внаслідок масштабного займання розпочалася детонація боєприпасів.

Інші важливі новини:

Теги: пожежа вибух Дніпро завод немовля Сергій Лисак Київ Віталій Кличко росія Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олія і вогонь війни: чим небезпечні розливи олії у Дніпрі та Одесі
Олія і вогонь війни: чим небезпечні розливи олії у Дніпрі та Одесі
16 сiчня, 17:00
Витрати бюджету Росії перевищили доходи на 5,64 трильйона рублів
Дефіцит у бюджеті Росії встановив рекорд із часів пандемії
20 сiчня, 09:07
У міграційній частині стратегії Росія прямо названа державою-агресором
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
30 сiчня, 04:38
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
4 лютого, 13:18
Фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря
14 сiчня, 07:24
Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує  працювати і «робити, все що може»
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
15 сiчня, 14:51
На думку Дмитра Кулеби, російсько-українська війна завершиться тоді, коли Путін змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
17 сiчня, 22:30
Ремонтні бригади та комунальні служби працюють у цілодобовому режимі без перерв
Енергетики заживили критичні об’єкти столиці: де ситуація залишається найскладнішою
21 сiчня, 16:09
У січні РФ атакувала Україну 91 балістичною ракетою – це найбільший показник за весь час повномасштабної війни
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
1 лютого, 22:01

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2026
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
Окупований Луганськ атакували безпілотники, виникли проблеми зі світлом
Внаслідок атаки на Дніпро постраждали немовля та 4-річна дівчинка
Внаслідок атаки на Дніпро постраждали немовля та 4-річна дівчинка
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)
У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, сталася пожежа (оновлено)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua