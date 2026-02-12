Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 12 лютого 2026 року

Росія атакувала українські міста балістичними ракетами та безпілотниками, у Тамбовській області РФ уражено оборонний завод, в Брянській області зникло світло на тлі атаки БпЛА, у Волгоградській області детонують боєприпаси після ракетної атаки.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 12 лютого:

Росія вдарила по Києву

Вночі 12 лютого російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що РФ б'є по обʼєктах інфраструктури Києва та попросив жителів міста перебувати в укриттях через російську атаку

Пізніше Кличко написав, що у Дарницькому районі, попередньо, влучання в приватний будинок.

Атака на Дніпро

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 12 лютого у Дніпрі фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За інформацією Ганжи, через атаку росіян на Дніпро отримали поранення немовля та 4-річна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.

Вибухи в Одесі

У ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

Безпілотники атакували Брянську область

У ніч на 12 лютого Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників.

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сєльцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням.

У Тамбовській області уражено завод

У ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.

Мічурінський завод «Прогрес» відіграє критичну роль у забезпеченні армії агресора, оскільки спеціалізується на розробці та виробництві високоточного приладового обладнання. Продукція підприємства є невід’ємною частиною систем управління авіаційною та ракетною технікою. Зокрема, завод виготовляє гіроскопічні прилади для стабілізації, автопілоти, курсоуказувачі для навігації, а також датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

У Волгоградській області уражено склад боєприпасів

У ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків». Попри заяви влади про відсутність серйозних пошкоджень, ситуація залишається критичною: внаслідок масштабного займання розпочалася детонація боєприпасів.

