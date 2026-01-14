Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 

Українці вважають, що звернення американського актора було недоречним

Популярний американський актор французького походження та продюсер Тімоті Шаламе потрапив у скандал в українській мережі. Актор обурив українців своїм зверненням до них щодо свого нового фільму. Про це пише «Главком» із посиланням на відео United24 Media.

Відео, що стало приводом для обговорень зняла ведуча. Вона сказала, що новий фільм «Марті Супрім. Геній комбінацій», де актор зіграв головну роль, покажуть в Україні. Тож ведуча попросила актора сказати щось глядачам з України.

«Круто. Дякую всім, хто подивився фільм у Києві. Привіт усім!», – сказав Тімоті Шаламе. Після цього актор перевів камеру на ведучу, заявивши, що глядачі хочуть бачити її. Коли жінка сказала акторові, що шанувальникам цікавий він, Шаламе попрощався із нею та пішов.

Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням фото: скриншот із соцмереж

Таке звернення та поведінка актора викликала хвилю обурень серед українців. А також факт того, що цей відеоролик опублікувала платформа United24 Media. На думку більшості коментаторів, це відео варто видалити. Деякі українці вважають, що актору все одно на Україну, а у його словах немає ніякої підтримки.

Як українці відреагували на звернення Тімоті Шаламе

Українці не оцінили звернення Тімоті Шаламе фото: скриншот із соцмереж

«Може, краще видаліть це відео?»

«Так, йому дійсно все одно!»

«Відчуття, ніби ми живемо в різних всесвітах. Таке нереальне».

«Якщо б його те саме запитали про якусь Москву, він би те саме сказав».

«Схоже, йому байдуже. Дякую, що не сказав нічого, звертаючись до нас, Тімоті».

Тімоті Шаламе 30-річний американо-французький актор та продюсер. Серед найкращих робіт актора визначають його ролі у фільмах «Інтерстеллар», «Назви мене своїм ім'ям» та двох частинах «Дюна». Тімоті Шаламе двічі номінували на премію «Оскар» за головні ролі у фільмах «Назви мене своїм ім'ям» та «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець».

12 січня 2026 року Тімоті Шаламе отримав нагороду премії «Золотий глобус» за головну роль у фільмі «Марті Супрім. Геній комбінацій», про який згадувалося у його зверненні. Прем'єра фільму відбулась 6 жовтня 2025 року на Нью-Йоркському кінофестивалі. В Україні фільм вийде у прокат 15 січня 2026 року.

Нагадаємо, що «Главком» розповідав про головні кінопрем'єри тижня. Зокрема, повідомлялося й про спортивну драму «Марті Супрім. Геній комбінацій» з Тімоті Шаломе в головній ролі, яка вже отримала нагороду на кінопремії «Золотий глобус 2026». Також на екрани вийшов психологічний трилер «Інший» з французькою акторкою українського походження Ольгою Куриленко. На екрани також вийшов американський постапокаліптичний горор-трилер «28 років по тому: Храм кісток».