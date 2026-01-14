Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тімоті Шаламе обурив українців
фото: Green Lights Films

Українці вважають, що звернення американського актора було недоречним

Популярний американський актор французького походження та продюсер Тімоті Шаламе потрапив у скандал в українській мережі. Актор обурив українців своїм зверненням до них щодо свого нового фільму. Про це пише «Главком» із посиланням на відео United24 Media.

Відео, що стало приводом для обговорень зняла ведуча. Вона сказала, що новий фільм «Марті Супрім. Геній комбінацій», де актор зіграв головну роль, покажуть в Україні. Тож ведуча попросила актора сказати щось глядачам з України.

«Круто. Дякую всім, хто подивився фільм у Києві. Привіт усім!», – сказав Тімоті Шаламе. Після цього актор перевів камеру на ведучу, заявивши, що глядачі хочуть бачити її. Коли жінка сказала акторові, що шанувальникам цікавий він, Шаламе попрощався із нею та пішов. 

Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням
Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням
фото: скриншот із соцмереж

Таке звернення та поведінка актора викликала хвилю обурень серед українців. А також факт того, що цей відеоролик опублікувала платформа United24 Media. На думку більшості коментаторів, це відео варто видалити. Деякі українці вважають, що актору все одно на Україну, а у його словах немає ніякої підтримки.

Як українці відреагували на звернення Тімоті Шаламе 

Українці не оцінили звернення Тімоті Шаламе
Українці не оцінили звернення Тімоті Шаламе
фото: скриншот із соцмереж
  • «Може, краще видаліть це відео?»
  • «Так, йому дійсно все одно!»
  • «Відчуття, ніби ми живемо в різних всесвітах. Таке нереальне».
  • «Якщо б його те саме запитали про якусь Москву, він би те саме сказав».
  • «Схоже, йому байдуже. Дякую, що не сказав нічого, звертаючись до нас, Тімоті».

Тімоті Шаламе 30-річний американо-французький актор та продюсер. Серед найкращих робіт актора визначають його ролі у фільмах «Інтерстеллар», «Назви мене своїм ім'ям» та двох частинах «Дюна». Тімоті Шаламе двічі номінували на премію «Оскар» за головні ролі у фільмах «Назви мене своїм ім'ям» та «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець».

12 січня 2026 року Тімоті Шаламе отримав нагороду премії «Золотий глобус» за головну роль у фільмі «Марті Супрім. Геній комбінацій», про який згадувалося у його зверненні. Прем'єра фільму відбулась 6 жовтня 2025 року на Нью-Йоркському кінофестивалі. В Україні фільм вийде у прокат 15 січня 2026 року.

Нагадаємо, що «Главком» розповідав про головні кінопрем'єри тижня. Зокрема, повідомлялося й про спортивну драму «Марті Супрім. Геній комбінацій» з Тімоті Шаломе в головній ролі, яка вже отримала нагороду на кінопремії «Золотий глобус 2026». Також на екрани вийшов психологічний трилер «Інший» з французькою акторкою українського походження Ольгою Куриленко. На екрани також вийшов американський постапокаліптичний горор-трилер «28 років по тому: Храм кісток».

Читайте також:

Теги: США шоубіз скандал українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На водоймах вирізають ополонку у формі хреста, після чого священики освячують в них воду
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє
Карпатська земельна оборудка. Льовочкін і Каськів таки взяли своє Скандал
Сьогодні, 10:40
Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард зазначила, що Reuters просуває фальшиві наративи в інтересах «паліїв війни»
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
20 грудня, 2025, 23:58
Пенсія за вислугою років: кому призначають і скільки платять
Пенсія за вислугою років в Україні: хто може отримати
26 грудня, 2025, 08:16
Президент повідомив про те, що наразі вже існують напрацювання щодо економічної угоди
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
26 грудня, 2025, 15:45
Євген Хмара поділився спогадами зі свого дитинства.
Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі
30 грудня, 2025, 13:19
Олександра Бурико обіймала посаду заступниці голови правління банку
США зняли санкції з колишньої високопосадовиці «Сбербанку»
31 грудня, 2025, 06:46
Які послуги з'являться в Дії у 2026 році
«Дія» 2026: що нового очікувати українцям
31 грудня, 2025, 18:27
Екіпаж судна намагався уникнути затримання та втекти від американської берегової охорони
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
8 сiчня, 06:41

Шоу-біз

Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 
Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 
Головні кінопрем'єри тижня: на екрани виходять фільми з Ольгою Куриленко та Тімоті Шаламе
Головні кінопрем'єри тижня: на екрани виходять фільми з Ольгою Куриленко та Тімоті Шаламе
82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинувачено в сексуальному насильстві
82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинувачено в сексуальному насильстві
Платформа Concert.ua оголосила про тимчасові зміни у продажу квитків
Платформа Concert.ua оголосила про тимчасові зміни у продажу квитків
Співачка Бучинська показала чоловіка, якому довірила свій бізнес (фото)
Співачка Бучинська показала чоловіка, якому довірила свій бізнес (фото)
Нацвідбір на Євробачення-2026: стало відоме імʼя десятого фіналіста
Нацвідбір на Євробачення-2026: стало відоме імʼя десятого фіналіста

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua