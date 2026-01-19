Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії

Президент США зробив заяву про російську загрозу в Гренландії

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років попереджало Данію про російську загрозу в Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«НАТО вже 20 років повторює Данії, що «ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії». На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як повідомлялося, чергове загострення щодо прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. Американський президент оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з восьми країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція та Данія.

До слова, через загострення конфлікту між США та Європою щодо Гренландії генсек НАТО Марк Рютте провів переговори з американським лідером Дональдом Трампом.