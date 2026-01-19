Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії
Трамп зробив нову заяву про Гренландію
фото: АР

Президент США зробив заяву про російську загрозу в Гренландії

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років попереджало Данію про російську загрозу в Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«НАТО вже 20 років повторює Данії, що «ви повинні усунути російську загрозу з Гренландії». На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!», – наголосив Трамп.

Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії фото 1

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональда Трампа щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як повідомлялося, чергове загострення щодо прагнення Дональда Трампа викупити Гренландію спровокувало масштабну економічну кризу між США та Європою. Американський президент оголосив про запровадження з 1 лютого 10% мита на товари з восьми країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Франція та Данія.

До слова, через загострення конфлікту між США та Європою щодо Гренландії генсек НАТО Марк Рютте провів переговори з американським лідером Дональдом Трампом. 

Читайте також:

Теги: Данія Дональд Трамп Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
Вчора, 10:00
Трамп заявив, що, за отриманими ним даними, в Ірані припинилися страти та вбивства протестувальників
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
14 сiчня, 23:43
Дональд Трамп заявив про претензії на Гренландію та показався на тлі карти країни
Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 
13 сiчня, 15:47
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
Гра престолів Путіна: CNN пояснив, чому мовчання Кремля щодо Мадуро може бути частиною плану
9 сiчня, 05:53
Мирослав Маринович висловився про референдум в Україні щодо мирної угоди
«Зупинятися не можна». Маринович застеріг українців від схвалення мирної угоди
6 сiчня, 18:17
Трамп знайшов «віцекороля» Венесуели – WP
Трамп знайшов «віцекороля» Венесуели – WP
5 сiчня, 01:44
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
Данія закликала США поважати суверенітет Гренландії на тлі нових заяв Трампа
5 сiчня, 00:26
США атакували Венесуелу
США вдарили по будівлі парламенту Венесуели – президент Колумбії
3 сiчня, 11:50
Мінʼюст стверджує, що фото потенційно могло розкрити інформацію про жертв злочинів Епштейна
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна
22 грудня, 2025, 21:38

Політика

Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії
Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
Китай почав сумніватися у надійності РФ: пояснення The Times
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
WP: Авторитет Путіна стрімко падає на тлі краху союзних режимів
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах
Верховний лідер Ірану звинуватив Трампа у загибелі людей на протестах

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua