Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
фото: Reuters

Фрідріх Мерц: ЄС готовий до переговорів із РФ, але без «паралельних каналів»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, перебуваючи з офіційним візитом в Абу-Дабі 6 лютого 2026 року, підтвердив відкритість Європейського Союзу до діалогу з Москвою задля припинення війни в Україні. Водночас він висунув умову: Брюссель та Берлін не вестимуть жодних сепаратних чи «паралельних» переговорів поза межами вже існуючих дипломатичних форматів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час спілкування з журналістами канцлер Німеччини наголосив, що Європа не повинна бути стороннім спостерігачем, але має діяти згуртовано.

«Ми, звичайно, завжди готові до переговорів з Росією. Зараз тут, в Абу-Дабі, проходять скоординовані переговори... Якщо ми можемо сприяти тому, щоб ці переговори стали ще кращими, ще успішнішими, то ми це зробимо. Але ми не будемо відкривати жодних паралельних каналів комунікації», – заявив Мерц.

Нагадаємо, Москва нібито має таємні контакти з деякими лідерами Європи і що вони говорять про закінчення російської війни проти України. Принаймні про таку можливість очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив одному з пропагандистських каналів РФ. Глава закордонного відомства Сергій Лавров не приховує, що РФ активно контактує з деякими лідерами європейських країн щодо завершення війни в Україні. Щоправда, при цьому він не називає подробиць.

