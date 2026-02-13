Макрон узгодив вимоги Європи перед розмовою з Путіним

Президент Франції проводить консультації з партнерами ЄС, щоб сформувати спільну позицію перед контактами з Кремлем

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні розмови з російським диктатором Путіним проводить консультації з європейськими союзниками щодо узгодження ключових вимог до російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

За даними джерел, французький лідер прагне виробити спільну позицію з партнерами по Євросоюзу, щоб уникнути розбіжностей у підходах до переговорів із Москвою. Обговорення стосуються умов безпеки, можливих дипломатичних кроків та подальших форматів діалогу.

Очікується, що консультації дозволять Парижу виступити від імені ширшої коаліції європейських держав і посилити тиск на Кремль у питаннях припинення бойових дій та дотримання міжнародного права. Європейські лідери також прагнуть уникнути ситуації, коли окремі контакти з Росією можуть бути сприйняті як відхід від узгодженої політики ЄС.

За словами співрозмовників видання, переговори Макрона з Путіним розглядаються як спроба перевірити готовність Москви до подальших дипломатичних кроків. Водночас у Європі наголошують на необхідності збереження санкційного тиску та координації дій із союзниками по НАТО.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не планує прямих контактів із Володимиром Путіним, оскільки будь-який діалог із Росією потребує ретельної підготовки та узгодженої позиції європейських держав.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці спілкування з президентом Франції Еммануелем Макроном та прокоментував дискусії щодо можливого відновлення діалогу Європи з Росією. Під час онлайн-спілкування зі ЗМІ він наголосив, що будь-які контакти з Москвою мають відбуватися лише з позиції сили, адже безкарність агресора, за його словами, лише стимулює подальший тиск на Європу.