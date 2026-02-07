Трамп підписав указ про нову стратегію експорту зброї

Нова політика США фактично перетворює продаж зброї на інструмент стимулювання американської промисловості

Нова політика президента США Дональда Трампа щодо продажу зброї передбачає, що угоди надаватимуть пріоритет американським інтересам шляхом використання іноземних закупівель та капіталу для нарощування американського виробництва та потужностей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Указом, підписаним у п'ятницю, Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету співпрацювати з державним секретарем Марко Рубіо та міністром торгівлі Говардом Лутніком для створення каталогу продажів пріоритетних платформ і систем, які Сполучені Штати заохочуватимуть своїх союзників і партнерів купувати.

Однак, у наказі також зазначається, що США надаватимуть пріоритет продажу та передачі зброї лише країнам, які інвестували у власну самооборону та можливості, відіграють вирішальну роль або географічне положення в планах та операціях Сполучених Штатів, або роблять внесок у нашу економічну безпеку.

Як відомо, армія США готує фінансові санкції проти компаній Northrop Grumman та Global Military Products через систематичні затримки у виробництві артилерійських боєприпасів. Згідно з рекомендаціями інспектора Пентагону, загальна сума штрафів може скласти близько $1,1 млн. Деякі партії великокаліберних снарядів, призначених для ЗСУ, були доставлені із запізненням на півтора року.

Раніше адміністрація Дональда Трампа дала згоду на продаж Україні партії комплектуючих для військової техніки.

Рішення було прийняте на тлі інтенсифікації російських обстрілів, які тривають попри проведення чергового раунду тристоронніх переговорів.