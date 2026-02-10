Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів

Умєров: Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України

Секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України

Сьогодні, 10 лютого, глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«Перший – з радниками з питань національної безпеки країн E3: Франція, Німеччина та Велика Британія. Другий – з радниками з питань національної безпеки країн NB8 (Нордично-Балтійська вісімка): Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія», – йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що під час дзвінків синхронізували позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи. Також секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. «Це одна з важливих основ для довготривалого миру», – підкреслив він.

«Країни E3 та NB8 – серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство. Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відбудуться важливі міжнародні заходи, присвячені обороні та безпеці. Глава держави також підкреслив, що в Європі більше не залишилося країн, які не усвідомлюють загроз російського втручання та дестабілізаційних дій. За його словами, всі бачать наслідки атак російських ракет і дронів, а тому захист і безпека мають стати фундаментом для сталого миру.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні.