Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
Секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України
Сьогодні, 10 лютого, глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.
«Перший – з радниками з питань національної безпеки країн E3: Франція, Німеччина та Велика Британія. Другий – з радниками з питань національної безпеки країн NB8 (Нордично-Балтійська вісімка): Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія», – йдеться у повідомленні.
Умєров зауважив, що під час дзвінків синхронізували позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи. Також секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. «Це одна з важливих основ для довготривалого миру», – підкреслив він.
«Країни E3 та NB8 – серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство. Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України», – підсумував Умєров.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відбудуться важливі міжнародні заходи, присвячені обороні та безпеці. Глава держави також підкреслив, що в Європі більше не залишилося країн, які не усвідомлюють загроз російського втручання та дестабілізаційних дій. За його словами, всі бачать наслідки атак російських ракет і дронів, а тому захист і безпека мають стати фундаментом для сталого миру.
До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні.
