Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
Умєров: Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України
фото: EPA/UPG

Секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України

Сьогодні, 10 лютого, глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в  Telegram.

«Перший – з радниками з питань національної безпеки країн E3: Франція, Німеччина та Велика Британія. Другий – з радниками з питань національної безпеки країн NB8 (Нордично-Балтійська вісімка): Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія», – йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що під час дзвінків синхронізували позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи. Також секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. «Це одна з важливих основ для довготривалого миру», – підкреслив він.

«Країни E3 та NB8 – серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство. Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відбудуться важливі міжнародні заходи, присвячені обороні та безпеці. Глава держави також підкреслив, що в Європі більше не залишилося країн, які не усвідомлюють загроз російського втручання та дестабілізаційних дій. За його словами, всі бачать наслідки атак російських ракет і дронів, а тому захист і безпека мають стати фундаментом для сталого миру.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер заперечив припущення про те, що Сполучені Штати встановили новий термін для завершення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Росія, вочевидь, послідовно ігнорують дедлайни Трампа
Трамп задіяв проти України свій улюблений іструмент примусу – NBC
8 лютого, 18:57
Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
7 лютого, 00:03
Зеленський анонсував, що у лютому буде достатньо серйозна зовнішньополітична активність України
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
1 лютого, 20:20
Зеленський розказав, як буде вирішуватися питання ЗАЕС
Зеленський розказав, як буде вирішуватися питання ЗАЕС
30 сiчня, 10:30
Зеленський готовий до прямих переговорів із російським диктатором Путіним
Вирішальні для миру. Сибіга назвав два питання, які Зеленський готовий обговорити з Путіним
28 сiчня, 00:10
В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією
«Заборонених тем не було». Американський чиновник про переговори в ОАЕ
25 сiчня, 02:21
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл
Донька Келлога відреагувала на масований удар по Києву під час переговорів про мир
24 сiчня, 07:54
Зустріч відбувається на технічному рівні
В Абу-Дабі почалася тристороння зустріч між Україною, Росією та США
23 сiчня, 18:04
Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею.
Свириденко провела зустріч зі спікеркою парламенту Латвії
15 сiчня, 22:38

Політика

Енергетика, спільний рух до ЄС. Президент та прем’єр Молдови обговорили співпрацю
Енергетика, спільний рух до ЄС. Президент та прем’єр Молдови обговорили співпрацю
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо переговорів
Тимошенко попередила: через парламент протягується підвищення цін на електроенергію
Тимошенко попередила: через парламент протягується підвищення цін на електроенергію
Робота з партнерами щодо відбудови України. Президент зробив заяву
Робота з партнерами щодо відбудови України. Президент зробив заяву
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Сьогодні, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua