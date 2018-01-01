Вбивство Ноздровської: у поліції досі немає підозрюваних

Кількість версій убивства поки не змінилась

Слідство поки не має підозрюваних у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович. «Ні», - відповів Жукович на запитання, чи є у справі про убивство Ноздровської підозрювані. Крім того, Жукович повідомив, що кількість версій убивства поки не змінилась.



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Ірина Ноздровська

Кількість версій убивства поки не змінилась

Слідство поки не має підозрюваних у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомив прес-секретар поліції Київської області Микола Жукович.

«Ні», - відповів Жукович на запитання, чи є у справі про убивство Ноздровської підозрювані.

Крім того, Жукович повідомив, що кількість версій убивства поки не змінилась.

«Як мінімум, відпала версія про зґвалтування, всі інші ще розглядаються слідством. Хоча, звісно, цілком зрозуміло, що це смерть насильницька і кримінальне провадження відкрито за цією статтею», - зазначив Жукович.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Повідомлялося, що слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.

Джерело: УНН