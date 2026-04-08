Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня

У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах

Велика середа – третій день Страсного тижня, який у християнській традиції має глибоке духовне значення. У 2026 році Велика середа припадає на 8 квітня і є важливим етапом підготовки до Великодня.

У цей день віруючі згадують зраду Ісуса апостолом Юдою Іскаріотом, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх світом і тим самим підготувала його до поховання.

Традиції Великої середи

Одна з головних традицій цього дня – відвідування храмів. У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах. Всі служби в цьому році через карантин доведеться дивитися онлайн.

У третій день Страсного тижня прийнято обливатися святою водою. Цей обряд символізує очищення душі і тіла перед святкуванням Пасхи. Важливо, щоб після обливання тіло висохло саме, витирати, рушником не можна.

У народі в цей день люди прибирають у будинку та починають готуватися до світлого свята. Господині миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття, а також готують продукти для випікання пасок, і запасаються всім необхідним для фарбування яєць. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.

У Велику середу прийнято приступати до декорування інтер'єру великодніми атрибутами.

У цей день, як і весь Страсний тиждень, слід дотримуватися суворого посту. За церковними канонами, в Страсну середу передбачено сухоїдіння: можна їсти хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти, пити воду.

Піст під час Великої середи

Велика середа припадає на один із найсуворіших періодів Великого посту:

дозволяється пісна їжа

часто практикується сухоїдіння

виключаються м’ясні та молочні продукти

Харчування має бути простим і стриманим.

Заборони Великої середи:

Не можна конфліктувати, лихословити і думати про погане.

Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, а також співати й танцювати.

Забороняється рубати дрова.

Не можна займатися рукоділлям: шити, в'язати і вишивати.

Забороняється нехтувати молитовним правилом цього дня.

Прикмети Великої середи

Заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.

Злість і погані помисли обернутися в майбутньому проти грішника.

Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити і полити домашні квіти.

Нагадаємо, що Страсний тиждень, або Страсна седмиця – останній тиждень Великого посту, яка йде перед найголовнішим християнським святом - Великоднем. Кожен день на Страсному тижні називається Великим і має своє значення.