Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах
Велика середа – третій день Страсного тижня, який у християнській традиції має глибоке духовне значення. У 2026 році Велика середа припадає на 8 квітня і є важливим етапом підготовки до Великодня.
У цей день віруючі згадують зраду Ісуса апостолом Юдою Іскаріотом, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх світом і тим самим підготувала його до поховання.
Традиції Великої середи
Одна з головних традицій цього дня – відвідування храмів. У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах. Всі служби в цьому році через карантин доведеться дивитися онлайн.
У третій день Страсного тижня прийнято обливатися святою водою. Цей обряд символізує очищення душі і тіла перед святкуванням Пасхи. Важливо, щоб після обливання тіло висохло саме, витирати, рушником не можна.
У народі в цей день люди прибирають у будинку та починають готуватися до світлого свята. Господині миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття, а також готують продукти для випікання пасок, і запасаються всім необхідним для фарбування яєць. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.
У Велику середу прийнято приступати до декорування інтер'єру великодніми атрибутами.
У цей день, як і весь Страсний тиждень, слід дотримуватися суворого посту. За церковними канонами, в Страсну середу передбачено сухоїдіння: можна їсти хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти, пити воду.
Піст під час Великої середи
Велика середа припадає на один із найсуворіших періодів Великого посту:
- дозволяється пісна їжа
- часто практикується сухоїдіння
- виключаються м’ясні та молочні продукти
Харчування має бути простим і стриманим.
Заборони Великої середи:
- Не можна конфліктувати, лихословити і думати про погане.
- Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, а також співати й танцювати.
- Забороняється рубати дрова.
- Не можна займатися рукоділлям: шити, в'язати і вишивати.
- Забороняється нехтувати молитовним правилом цього дня.
Прикмети Великої середи
- Заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.
- Злість і погані помисли обернутися в майбутньому проти грішника.
- Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити і полити домашні квіти.
Нагадаємо, що Страсний тиждень, або Страсна седмиця – останній тиждень Великого посту, яка йде перед найголовнішим християнським святом - Великоднем. Кожен день на Страсному тижні називається Великим і має своє значення.
