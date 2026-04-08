Головна Новини
search button user button menu button

Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах

Велика середа – третій день Страсного тижня, який у християнській традиції має глибоке духовне значення. У 2026 році Велика середа припадає на 8 квітня і є важливим етапом підготовки до Великодня.

У цей день віруючі згадують зраду Ісуса апостолом Юдою Іскаріотом, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх світом і тим самим підготувала його до поховання.

Традиції Великої середи

Одна з головних традицій цього дня – відвідування храмів. У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах. Всі служби в цьому році через карантин доведеться дивитися онлайн.

У третій день Страсного тижня прийнято обливатися святою водою. Цей обряд символізує очищення душі і тіла перед святкуванням Пасхи. Важливо, щоб після обливання тіло висохло саме, витирати, рушником не можна.

У народі в цей день люди прибирають у будинку та починають готуватися до світлого свята. Господині миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття, а також готують продукти для випікання пасок, і запасаються всім необхідним для фарбування яєць. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.

У Велику середу прийнято приступати до декорування інтер'єру великодніми атрибутами.

У цей день, як і весь Страсний тиждень, слід дотримуватися суворого посту. За церковними канонами, в Страсну середу передбачено сухоїдіння: можна їсти хліб, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед, сухофрукти, пити воду.

Читайте також: Яким буде Великдень? Тривожний прогноз синоптиків

Піст під час Великої середи

Велика середа припадає на один із найсуворіших періодів Великого посту:

  • дозволяється пісна їжа
  • часто практикується сухоїдіння
  • виключаються м’ясні та молочні продукти

Харчування має бути простим і стриманим.

Заборони Великої середи:

  • Не можна конфліктувати, лихословити і думати про погане.
  • Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, а також співати й танцювати.
  • Забороняється рубати дрова.
  • Не можна займатися рукоділлям: шити, в'язати і вишивати.
  • Забороняється нехтувати молитовним правилом цього дня.

Прикмети Великої середи

  • Заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.
  • Злість і погані помисли обернутися в майбутньому проти грішника.
  • Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити і полити домашні квіти.

Нагадаємо, що Страсний тиждень, або Страсна седмиця – останній тиждень Великого посту, яка йде перед найголовнішим християнським святом - Великоднем. Кожен день на Страсному тижні називається Великим і має своє значення.

Читайте також:

Теги: свята релігія Великдень 2026 обряд традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архієпископ Сумський і Охтирський УПЦ Київського патріархату Никодим (у миру – Володимир Кобзар)
ФСБ обрало українцям патріарха
25 березня, 07:32
14 березня вважається днем зародження українського добровольчого руху
День українського добровольця 2026: історія свята, привітання у віршах, прозі та листівках
14 березня, 06:45
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:00
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
21 березня, 22:00
Весняна погода в Україні часто характеризується різкими коливаннями температури
Яким буде Великдень? Тривожний прогноз синоптиків
2 квiтня, 16:08
Виставка «Я сколихнув цей світ» Івана Марчука
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
4 квiтня, 19:03
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Новини

Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця (відео)
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua