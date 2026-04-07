Яке релігійне свято відзначається 8 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 8 квітня в церковному календарі – День пам’яті святих апостолів від 70-ти: Іродіона, Агавa, Руфа та інших

8 квітня православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Іродіона, Агавa, Руфа, Асинкрита, Флегонта та Єрма. Це свято присвячене першим проповідникам християнства, які були соратниками апостола Павла та віддали життя за поширення Євангелія.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих апостолів Іродіона, Агавa, Руфа, Асинкрита, Флегонта та Єрма

8 квітня церква згадує шістьох апостолів від 70-ти, чиї імена закарбовані у Новому Завіті. Іродіон, родич апостола Павла, залишив єпископську кафедру в Патрах, щоб служити Павлу в Римі, де і прийняв мученицьку смерть разом із Петром. Агав мав дар пророцтва – він передрік великий голод за часів Клавдія та арешт Павла в Єрусалимі. Руф, якого Павло називав «обраним у Господі», був єпископом у грецьких Фівах.

Асинкрит, Флегонт та Єрм також несли світло віри у різні куточки Римської імперії. Вони засновували перші християнські громади, терпіли переслідування від язичників і закінчили свій земний шлях як мученики. Їхня відданість Христу стала тим фундаментом, на якому постала Вселенська Церква.

Молитви дня

О, святі апостоли Іродіоне, Агаве, Руфе, Асинкрите, Флегонте і Єрме! Ви, що залишили все земне заради проповіді Слова Божого, почуйте нас у час випробувань. Моліть Господа Всемилостивого, щоб дарував нам таку ж міцну віру та непохитну мужність, яку мали ви. Захистіть нас від зневіри, зціліть душевні рани та випросіть у Христа мир для нашої землі та спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Іродіон-Льодолам» і вірили, що за погодою 8 квітня можна визначити характер майбутнього літа:

Якщо день видався сонячним та ясним – літо буде погожим і врожайним.

Якщо сонце при сході має червоне коло навколо – чекайте на грозове та вітряне літо.

Глухий грім цього дня віщує затяжні дощі, а гучний – швидке потепління.

Якщо до цього часу на річках ще залишається лід – рік буде важким для хліборобів.

Цей день вважався вдалим для того, щоб просити вибачення та миритися з тими, з ким були у сварці.