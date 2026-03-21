Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва

Свята 22 березня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Василія, пресвітера Анкірського

22 березня православна церква вшановує пам'ять священномученика Василія Анкірського. Це свято присвячене незламній вірі пастиря, який до останнього подиху захищав християнські догмати від єресей та язичницьких переслідувань.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Василія Анкірського

22 березня Церква згадує святого Василія, який служив пресвітером у Галатійському місті Анкіра у IV столітті. Він жив у часи запеклих релігійних суперечок та готував свою пасту до стійкості перед лицем аріанської єресі. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, Василія піддали жорстоким катуванням.

Згідно з житієм, святого щодня катували, вирізаючи паски шкіри з його спини, проте він залишався непохитним. Святий Василій прийняв мученицьку смерть у 362 році, ставши символом пастирської вірності та мужності. У народному календарі цей день називають Василем Теплим або Василем Сонячником, адже саме з цієї дати весна остаточно вступає у свої права.

Молитви дня

О, святий угоднику Божий, священномученику Василію! Ти життям своїм і мученицькою кончиною засвідчив вірність Христу Спасителю. Молимо тебе: поглянь на нас, що в скорботах і випробуваннях перебуваємо, і виблагай у Господа зміцнення нашої віри. Допомоги нам бути непохитними у правді, захисти від спокус і ворожих підступів. Нехай за твоїм заступництвом мир і благодать зійдуть на землю нашу, а душі наші знайдуть спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що 22 березня природа дає чіткі підказки щодо майбутнього врожаю та погоди:

Червоні кола навколо сонця, що сходить – рік буде надзвичайно врожайним на зерно.

Сині хмари на небі – невдовзі почнуться теплі дощі.

Якщо сніг тане з північної сторони мурашників – літо буде довгим і спекотним.

Приліт шпаків – ознака того, що весна буде ранньою і теплою.

Цей день вважався особливо вдалим для господарських справ, пов'язаних із підготовкою до сівби, проте радили

не виносити сміття після заходу сонця, щоб не накликати на родину негаразди.