Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 22 березня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Василія, пресвітера Анкірського

22 березня православна церква вшановує пам'ять священномученика Василія Анкірського. Це свято присвячене незламній вірі пастиря, який до останнього подиху захищав християнські догмати від єресей та язичницьких переслідувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Василія Анкірського

Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва фото 1

22 березня Церква згадує святого Василія, який служив пресвітером у Галатійському місті Анкіра у IV столітті. Він жив у часи запеклих релігійних суперечок та готував свою пасту до стійкості перед лицем аріанської єресі. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, Василія піддали жорстоким катуванням.

Згідно з житієм, святого щодня катували, вирізаючи паски шкіри з його спини, проте він залишався непохитним. Святий Василій прийняв мученицьку смерть у 362 році, ставши символом пастирської вірності та мужності. У народному календарі цей день називають Василем Теплим або Василем Сонячником, адже саме з цієї дати весна остаточно вступає у свої права.

Молитви дня

О, святий угоднику Божий, священномученику Василію! Ти життям своїм і мученицькою кончиною засвідчив вірність Христу Спасителю. Молимо тебе: поглянь на нас, що в скорботах і випробуваннях перебуваємо, і виблагай у Господа зміцнення нашої віри. Допомоги нам бути непохитними у правді, захисти від спокус і ворожих підступів. Нехай за твоїм заступництвом мир і благодать зійдуть на землю нашу, а душі наші знайдуть спасіння.
Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що 22 березня природа дає чіткі підказки щодо майбутнього врожаю та погоди:

  • Червоні кола навколо сонця, що сходить – рік буде надзвичайно врожайним на зерно.
  • Сині хмари на небі – невдовзі почнуться теплі дощі.
  • Якщо сніг тане з північної сторони мурашників – літо буде довгим і спекотним.
  • Приліт шпаків – ознака того, що весна буде ранньою і теплою.
  • Цей день вважався особливо вдалим для господарських справ, пов'язаних із підготовкою до сівби, проте радили

не виносити сміття після заходу сонця, щоб не накликати на родину негаразди.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
25 лютого, 22:45
Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва
21 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
26 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
27 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
1 березня, 22:00
Священний місяць Рамадан 2026
Рамадан-2026: екватор священного місяця. Традиції, правила та духовний сенс
2 березня, 21:43
Лариса Ніцой відповіла на критику Дня письменника, який вона ініціювала
«Прилетіла граната в спину». Українці розкритикували День письменника, який ініціювала відома мовознавиця
4 березня, 17:42
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
9 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 18 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 березня 2026: традиції та молитва
17 березня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ
Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua