5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 квітня в Україні відзначають укладання Першої конституція України та День геолога. У світі відзначають Міжнародний день моралі. За церковним календарем християнський світ відзначає одне з дванадцяти найбільших свят – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербну неділю).

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Перша конституція України

5 квітня Україна відзначає укладення першої конституції України, бо саме цього дня в 1710 році гетьман Пилип Орлик на козацьких зборах біля Тягині склав конституційний договір нашої держави.

День геолога

В Україні це професійне свято традиційно відзначають у першу неділю квітня. Воно присвячене праці фахівців, які займаються пошуком та розвідкою корисних копалин. В умовах війни робота геологів набуває стратегічного значення для енергетичної незалежності держави та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день моралі

5 квітня відзначається Міжнародний день совісті, щоб підкреслити важливість совісті в суспільстві. Цей день має на меті заохотити окремих людей, організації та уряди задуматися над своїми думками та діями та прагнути підтримувати принципи миру, справедливості та співчуття.

Міжнародний день супу

Міжнародний день супу відзначається щороку 5 квітня. Готувати їжу методом варіння люди навчилися після того, як опанували смаження на вогні. Новий спосіб обробки дозволяв скоротити час, при цьому продукти виходили більш рівномірно приготованими.

Коли й де саме зварили перший суп, залишається загадкою, однак дослідники вважають, що ця страва з’явилася дуже давно на початку кулінарної історії людства. Про це свідчить глиняний посуд віком 20 тисяч років, знайдений археологами в Китаї. 

Релігійні свята та їхня історія

Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)

Це перехідне свято, яке відзначається за тиждень до Великодня. Згідно з Євангелієм, цього дня Ісус Христос верхи на ослі в'їхав до Єрусалиму, де його зустрічали як спасителя, встеляючи шлях пальмовими гілками. В Україні пальмові гілки замінили вербою – першою рослиною, що розквітає навесні. Освячена верба вважається оберегом від хвороб та нещасть.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Теплий і сонячний день на Вербну неділю – до багатого врожаю фруктів та злаків;
  • сильний вітер – літо буде вітряним та прохолодним;
  • якщо вдарити когось гілкою верби – людина буде здоровою цілий рік;
  • птахи в’ють гнізда з сонячного боку – літо буде холодним.

Історичні події

  • 56 рік до н.е. – у Луці проходить урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея;
  • 919 рік – починається друге вторгнення фатімідів до аббасидського Єгипту;
  • 1340 рік – арабський флот розбиває іспанську ескадру в Гібралтарській протоці;
  • 1398 рік – німці вибивають піратів (віталійських братів) з острова Готланд;
  • 1536 рік – імператор Священної Римської імперії Карл V влаштовує собі останній в історії тріумф (урочистий в'їзд до Риму);
  • 1614 рік – в Королівстві Англія починає засідати «тухлий парламент», який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів;
  • 1710 рік – в османському місті Бендери укладають договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом;
  • 1722 рік – голландський мореплавець Якоб Роггевен відкриває острів Пасхи;
  • 1792 рік – Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовує президентське вето;
  • 1793 рік – Жан-Поль Марат стає президентом якобінського клубу;
  • 1815 рік – починається виверження вулкана Тамборо (Тамбора) на острові Сумбава (нині Індонезія);
  • 1818 рік – війна за незалежність Чилі: армія Хосе де Сан-Мартіна та Бернардо О'Гіґґінса перемагає іспанських роялістів;
  • 1913 рік – Нільс Бор завершує першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;
  • 1919 рік – французькі окупаційні війська залишають Одесу;
  • 1933 рік – указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом;
  • 1941 рік – британські війська вступають до Аддис-Абеби, столиці окупованої фашистською Італією Абісинії;
  • 1945 рік – починається грузинське повстання на острові Тексел (Голландія);
  • 1951 рік – перше застосування апарату штучного кровообігу під час відкритої кардіотомії в Міннеаполісі, Міннесота;
  • 1956 рік – американські хіміки Маршалл Гейтс-молодший та Гільг Чуді здійснюють повний синтез морфіну;
  • 2001 рік – Верховна Рада ухвалює Кримінальний кодекс України;
  • 2005 рік – Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії;
  • 2017 рік – у Німеччині в складі Бундесверу засновують новий рід військ – кібервійська, 13500 службовців.

Іменини

День ангела святкують: Георгій, Марк, Платон, Семен, Феодосія.

Читайте також:

Читайте також

Події в українському православ’ї після упокоєння Патріарха Філарета: факти та оцінки
Події в українському православ’ї після упокоєння Патріарха Філарета: факти та оцінки
1 квiтня, 18:48
Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з 12 найважливіших свят
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
25 березня, 04:25
Восьме березня відзначають у всьому світі, але тільки СРСР зумів повністю спотворити справжній зміст цього дня
Права жінок чи три тюльпани? Чому 8 березня – зовсім не свято Соціум
6 березня, 20:15
Яке релігійне свято відзначається 9 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 березня 2026: традиції та молитва
8 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 березня 2026: традиції та молитва
16 березня, 22:00
Ілія II обіймав посаду патріарха Грузії з 1977 року
Помер глава Грузинської православної церкви
17 березня, 21:26
Попри всі труднощі, Аріна продовжує адаптуватися до нового середовища
Українка розповіла про дивні побутові звички у китайських селах
22 березня, 20:15
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
24 березня, 15:15
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 квiтня, 00:00

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
