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    Верховна Рада найбільше зловживає владою – так думає майже половина українців

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    Водночас про зловживання владою з боку президента висловилися 12% громадян у селах і 21% - у великих містах - Верховна Рада найбільше зловживає владою – так думає майже половина українців
    Водночас про зловживання владою з боку президента висловилися 12% громадян у селах і 21% - у великих містах
    Фото з відкритих джерел

    Практично однакова кількість громадян переконані в зловживаннях президента або Кабінету Міністрів

    Майже половина українців (49%) вважає Верховну Раду тим органом, який найбільше зловживає владою, свідчать дані соціологічного дослідження «Як українці розуміють та оцінюють систему влади», проведеного дослідницьким агентством Info Sapiens на замовлення Центру спільних дій у квітні і травні 2021 року. Про це пише Інтерфакс-Україна.

    «Перше питання, яке ми ставили, – це який із перерахованих органів влади найбільше зловживає владою. Кожен другий респондент переконаний, що це Верховна Рада. Далі майже однакова кількість громадян переконані в зловживаннях президента або Кабінету Міністрів (по 17%)», – прокоментувала результати дослідження керівниця аналітичної команди Центру спільних дій Марія Левонова.

    У цьому питанні дослідники відкидають залежність від розміру населених пунктів, у яких живуть респонденти. Так, з тезою про зловживання парламенту згодні 56% жителів сіл, тоді як у великих містах так вважають 45% опитаних. Водночас про зловживання владою з боку президента висловилися 12% громадян у селах і 21% - у великих містах.

    Вибірка проведеного дослідження становить 2000 респондентів і є репрезентативною для населення України віком 16 років і старше за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном згідно з даними Державної служби статистики станом на 1 січня 2019 року. Максимальна гранична теоретична похибка становить 2,2%.

    Опитування відбувалося у дві хвилі: методом CATI (телефонні інтерв'ю із дзвінками на номери мобільних телефонів, computer-assisted telephone interviews) 19-27 квітня 2021 року і методом CAPI (особисті інтерв'ю вдома у респондента з використанням планшета, computer-assisted personal interviews) 7-27 травня 2021 року.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі.

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    Теги: Верховна Рада українці населення
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    Верховна Рада найбільше зловживає владою – так думає майже половина українців