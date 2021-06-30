Комітет Ради з нацбезпеки прийняв рішення щодо закону Зеленського про олігархів

Володимир Зеленський розраховує, що Верховна Рада 1 липня проголосує за закон про олігархів

Члени комітету , зокрема, рекомендували Верховній Раді відхилити три альтернативні законопроєкти про олігархів

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту схвалити за основу законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

Як йшлося на засідання 30 червня, комітет рекомендував Раді ухвалити документ за основу та скоротити час підготовки до другого читання. Таке рішення підтримали дев’ять членів комітету, «проти» проголосували чотири нардепи та один утримався.

Крім того, члени комітету рекомендували Верховній Раді відхилити три альтернативні законопроєкти № 5599-1-5599-3.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня на позачерговому засіданні.

Також цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.