День авіації: Зеленський звернувся до українських льотчиків

В останню суботу серпня відзначається День авіації

У День авіації президент України Володимир Зеленський звернувся до українських льотчиків. За півроку 18 з них отримали звання Героя України, ще десятки відзначені державними нагородами. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Сьогодні в нашій державі традиційно в останню суботу серпня відзначається День авіації. Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність, і без яких не уявити незалежність нашої держави. Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення. І, звичайно, це у ворога була абсолютно божевільна ціль, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені, і з першого дня вторгнення з честю виконують бойові завдання. За півроку 18 льотчиків отримали звання Героя України. Ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння, бойові результати стали справжньою легендою, і я неодноразово чув найвищу похвалу нашій авіації від представників армій і держав наших партнерів», – наголосив глава держави.

За його словами, українська авіація міцна, і вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити.

«Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас. Сьогодні я дякую всім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів, і всім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання», – сказав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС.