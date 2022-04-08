Путін, ймовірно, відмовився захопити Київ – глава Пентагону

Російські війська перемістили свою увагу на схід і південь України

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент РФ Володимир Путін «ймовірно відмовився» від спроби захопити Київ, оскільки російські війська перемістили свою увагу на схід і південь України.

«Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; він помилявся», – сказав Остін на слуханнях сенатського комітету з питань збройних сил, пише Defence News.

«Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на півдні та сході країни», – сказав Остін, додавши, що Пентагон зосереджується на тому, щоб продовжувати озброювати українські сили, коли війна вступає у наступну фазу.

Напередодні Пентагон порахував, скільки російських військ продовжує воювати в Україні. Наразі понад 30 російських батальйонно-тактичних груп зосереджено у Донбасі.

Також міністерство оборони США підтвердило, що Росія повністю вивела війська з Київщини і Чернігівщини. Однак російські війська залишили після себе міни, які ще потрібно буде знешкодити.

Київська військова адміністрація попереджає, що небезпека для мешканців столиці ще не минула.



