Вибори в ЄС: сьогодні голосували громадяни Литви, Словаччини та Мальти



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Результати у всіх державах Євросоюзу будуть опубліковані тільки після завершення останнього дня голосування 26 травня

В Євросоюзі сьогодні відбувся третій день голосування на виборах до Європарламенту. У суботу, 25 травня, євродепутатів обирали громадяни Литви, Мальти та Словаччини. Також продовжилися голосування у Чехії, де виборчі дільниці були відкриті днем раніше.

Загалом за чотири дні виборів у 28 країнах-членах Європейського Союзу 427 мільйонів виборців отримають можливість вибрати 751 депутата Європарламенту нового скликання. Офіційні результати у всіх державах Євросоюзу будуть опубліковані тільки після завершення останнього дня голосування 26 травня.

У перший день виборів, 23 травня, депутатів нового Європарламенту обирали громадяни Великобританії і Нідерландів. За прогнозами, більшість голосів громадян Сполученого королівства може отримати заснована на початку 2019 року Brexit Party ініціатора виходу країни з ЄС Найджела Фараджа. В Нідерландах, за даними екзит-полів, лідирує соціал-демократична партія праці, яка отримала 18,4 відсотка голосів. Один з її лідерів Франс Тіммерманс - кандидат європейських соціал-демократів на пост глави Єврокомісії.

24 травня голосування проходило в Чехії та Ірландії. В останній лідирують ліберально-консервативна партія «Фіне гел» і ліберальна «Фіанна фойл», що

У більшості країн ЄС, в тому числі, і в Німеччині, вибори відбудуться в неділю, 26 травня. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у відеозверненні закликав громадян країни брати активну участь у виборах.

На останніх виборах у 2014 році явка виборців на вибори до Європарламенту була рекордно низькою і склала 42,6 відсотка. Один з найнижчих показників був зареєстрований в Чехії - тоді участь в голосуванні взяли лише 18,2 відсотка громадян країни. За попередніми даними, опублікованими на суспільно-правовому чеському телеканалі CT, цього разу явка буде трохи вище: очікується, що на голосування підуть близько 20 відсотків виборців. Схожа ситуація спостерігається і в Словаччині, яка демонструвала найнижчу активність виборців на всіх попередніх виборах до Європарламенту.