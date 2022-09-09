Вибори в РФ: росіяни псують бюлетені лайкою на адресу Путіна (фото)

У країні-окупантці проходять місцеві вибори

Сьогодні, 9 вересня, в Росії тривають місцеві вибори. Обирають представників до органів місцевого самоврядування різного рівня. Росіяни псують бюлетені у знак протесту проти війни. Серед виборчих бюлетнів трапляються і з цікавими дописами. Світлини оприлюднив канал «Оперативний ЗСУ».

«Пензенська область чекає на деокупацію», – йдеться в підписі до фото.

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За підсумками голосування у Росії планують замістити понад 31,2 тис. депутатських мандатів та виборних посад. Однак вочевидь російська пропаганда не справляється з настроями своїх громадян, серед них вочевидь, є ті, хто не погоджується з кривавими рішеннями Кремля.

Нагадаємо, у Росії стартувало голосування, яке триватиме до 11 вересня. За підсумками голосування буде обрано губернаторів у 14 регіонах країни та депутатів шести законодавчих зборів. Також під час голосування оберуть 12 рад депутатів адміністративних центрів, повідомляють російські ЗМІ.