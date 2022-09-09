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Росія запросила в ООН сербську пропагандистку, яка їздила в «ЛНР»

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія запросила в ООН сербську пропагандистку, яка їздила в «ЛНР»
Засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росія, відбулося 8 вересня
фото з відкритих джерел

Сербська політологиня раніше їздила на окуповану Луганщину та зустрічалася там з російськими бойовиками

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця закликав Раду Безпеки ООН перевірити особу представниці Сербії Драгани Трифкович, яку Росія запросила на засідання 8 вересня. Про це дипломат написав у своєму Twitter.

Як зауважив Кислиця, згідно з інформацією із відкритих джерел, особа з тими ж даними і зовнішністю відвідувала тимчасово окуповані Росією території Луганщини, де фотографувалася з бойовиками «ЛНР», зокрема, відомим неонацистом Олексієм Мільчаковим.

«Відповідно до поточного засідання РБ ООН, яке скликала Росія, та доповіді, наданої нею, чи може хтось перевірити, чи це та сама людина, що на фото? Чи, може, це зробить РБ ООН?» – написав Кислиця.

До свого допису дипломат додав фото директорки сербського Центру геостратегічних досліджень Драгани Трифкович під час виступу у Радбезі ООН, а також скріншоти із соцмереж, які належать Трифкович, з постами схвалення «ЛНР» та фото, на яких їх власниця позує із Мільчаковим.

Росія запросила в ООН сербську пропагандистку, яка їздила в «ЛНР» фото 1
Росія запросила в ООН сербську пропагандистку, яка їздила в «ЛНР» фото 2
Росія запросила в ООН сербську пропагандистку, яка їздила в «ЛНР» фото 3

Кислиця також наголосив на тому, що РФ неодноразово зловживала Радою Безпеки ООН. Тож Україна закликає РФ навчитися поважати цей орган.

Росія запросила в ООН сербську пропагандистку, яка їздила в «ЛНР» фото 4

На включенні сербської експертки за допомогою відеозв'язку наполіг постпред РФ Василь Небензя. Крім керівництва Центром, Тріфкович є лекторокою з геополітики в Академії при президенті РФ.

У своїй промові Трифкович використала весь перелік російських наративів, називаючи українську владу «київським режимом», Україну – «колишньою УРСР», а ЗСУ звинуватила в обстрілі Оленівки системами HIMARS та використанні касетних озброєнь по мирних жителях.

Нагадаємо, у четвер Рада Безпеки ООН провела засідання на вимогу Росії щодо обговорення постачань західної зброї в Україну.

США виступають за реформу Ради Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що визволення українських територій є найкращим доказом ефективності спільних зусиль України та союзників. Дипломат наголосив – єдине, що може зараз зробити Путін, аби врятувати життя своїх солдатів – це віддати наказ про їх негайне виведення. 

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Теги: росія «ЛНР» ООН Сербія Радбез ООН Сергій Кислиця

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