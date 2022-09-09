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У Росії стартували вибори

Надія Клочко
glavcom.ua
У Росії стартували вибори
Голосування у Росії триватиме з 9 до 11 вересня
фото з відкритих джерел

Під час голосування у Росії обиратимуть представників до органів місцевого самоврядування різного рівня

Сьогодні, 9 вересня, у Росії стартувало голосування, яке триватиме до 11 вересня. За підсумками голосування буде обрано губернаторів у 14 регіонах країни та депутатів шести законодавчих зборів. Також під час голосування оберуть 12 рад депутатів адміністративних центрів, повідомляють російські ЗМІ.

За підсумками голосування у Росії планують замістити понад 31,2 тисячі депутатських мандатів та виборних посад.

Напередодні голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що виборча система Росії повністю готова до проведення «єдиного дня голосування». За її словами, звернень і скарг щодо виборчого процесу «як ніколи – мало» – близько 1,4 тисячі.

У столиці Росії Москві мають обрати 1 417 депутатів. Команда російського опозиційного політика Олексія Навального оголосила про запуск на муніципальних виборах у Москві «Розумного голосування».

Зазначимо, що вересні 2021 року у Росії проходили вибори до Держдуми. У Москві тоді багато кандидатів від «Розумного голосування», які лідирували за підсумками підрахунку голосів на дільницях, однак під час оголошення результатів голосування з’ясувалося, що вони поступилися провладним кандидатам.

Нагадаємо, раніше російський депутат від партії «Яблоко» муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Микита Юферєв звернувся до Держдуми РФ з проханням відсторонити Володимира Путіна з посади президента. Підставою для відсторонення Путіна російський депутат вважає той факт, що рішення Путіна про початок «спеціальної військової операції» призвело до загибелі російських військових та проблем у російській економіці. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним досягненням так званої «військової спецоперації» в Україні стало укріплення суверенітету. А те, що весь цивілізований світ об’єднується проти Росії, як переконує Путін, піде тільки на користь РФ.

Читайте також: Путін став жертвою своєї пропагандистської машини
Теги: росія вибори вибори в Росії

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