Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч

Вночі, 24 липня, у різних районах Москви пролунали гучні вибухи

Вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. У ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. ЮНЕСКО вирішило відправити місію до Одеси для проведення попередньої оцінки збитків. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 24 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи на Одещині

У ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією йдеться про роботу ППО. Зазначається, що вибухи були на півдні Одещини.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в Одеській області зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

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«Бавовна» у Москві

Вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Повідомляється, що місто було атаковане безпілотниками. Про це повідомляють росЗМІ.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Також повідомляється, що нібито дронами була атакована військова частина у межах міста.

Як повідомляють у телеграм-каналах, попередньо один БПЛА врізався у житловий будинок у Москві.

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Резніков спрогнозував, коли закінчиться війна

Повномасштабна війна РФ проти України може завершитися наступного літа. Резніков наголосив, що переможе Україна. Цим прогнозом глава Міноборони України Олексій Резніков поділився в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів завершення війни, Резніков заявив: «Так. Ми здобудемо перемогу у цій війні».

За його словами, на майбутньому саміті НАТО, запланованому у Вашингтоні в липні 2024 року, можливо, Україну приймуть до Північноатлантичного Альянсу, тоді і може завершитися війна.

Росія заявила про обстріли Курської області

У ніч на 24 липня Курська обласна влада (РФ) повідомила про обстріли, які спричинили пошкодження декількох населених пунктів у регіоні. Унаслідок обстрілів були спричинені пошкодження будівель, відключення електропостачання та виникнення пожежі, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Генсек ООН закликав Росію негайно припинити атаки на українців й об'єкти культури

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив російські ракетні удари по Одесі, що сталася минулої ночі, і підкреслив, що внаслідок цих ударів серйозно постраждали культурні та релігійні об'єкти, зокрема Спасо-Преображенський собор, який підпадає під захист ЮНЕСКО.

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Гутерріш заявив, що, крім жахливих втрат серед цивільного населення через війну, ця атака стала «ще одним нападом на територію, що охороняється Конвенцією про всесвітню спадщину, порушуючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту».

У своїй заяві Генсек закликав Російську Федерацію негайно припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.

Вибухи в окупованому Криму

24 липня вночі, у кількох районах тимчасово окупованого Криму, було чутно вибухи. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводжені кулеметною, або автоматною чергою. Наразі не повідомляється про причини цих вибухів.

ЮНЕСКО направить до Одеси місію

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засуджує ракетну атаку, яку російська сторона спрямувала на історичний центр Одеси. У зв'язку з цим, ЮНЕСКО вирішило відправити місію до Одеси для проведення попередньої оцінки збитків.

ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об'єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.