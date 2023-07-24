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Ракетний удар по Одесі: ЮНЕСКО направить до міста місію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетний удар по Одесі: ЮНЕСКО направить до міста місію
Спасо-Преображенський кафедральний собор після російської атаки
фото з відкритих джерел

ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує російську атаку на культурні об'єкти в центрі Одеси

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засуджує ракетну атаку, яку російська сторона спрямувала на історичний центр Одеси. У зв'язку з цим, ЮНЕСКО вирішило відправити місію до Одеси для проведення попередньої оцінки збитків. Про це інформує сайт організації.

«ЮНЕСКО глибоко стривожена і найрішучішим чином засуджує російську атаку на культурні об'єкти в центрі Одеси, де розташований об'єкт Всесвітньої спадщини «Історичний центр Одеси», – йдеться у повідомленні.

Після російської атаки низка важливих культурних об'єктів, включаючи Спасо-Преображенський кафедральний собор, перший і найголовніший православний храм Одеси, заснований у 1794 році, зазнали пошкоджень.

«Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю РФ вжити конструктивних заходів для виконання своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом, включно з Гаазькою конвенцією 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцією 1972 року про всесвітню спадщину», - заявила Одрі Азулай, генеральний директор ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО продовжить співпрацювати з керівниками об'єктів всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі.

«Умисне руйнування культурних об'єктів може становити воєнний злочин, що визнано також Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, постійним членом якої є Російська Федерація, у Резолюції 2347 (2017)», - підкреслили в організації.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Зокрема вікарій Одеської єпархії УПЦ МП архієпископ Арцизький Віктор (Биков) звернувся до патріарха Московського Кирила і всіх членів Священного Синоду РПЦ, у якому засудив «бездумну агресію РФ» проти Незалежної України, а також закликав РПЦ «відстати» від УПЦ.

Читайте також: ОБСЄ відреагувала на обстріл кафедрального собору Одеси

Теги: росія Одеса ЮНЕСКО напад злочин собор

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