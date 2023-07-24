В окупованому Криму пролунали вибухи

Лунали гучні періодичні вибухи, які супроводжувалися кулеметною, або автоматною чергою

24 липня вночі, у кількох районах тимчасово окупованого Криму, було чутно вибухи. Про це повідомляє «Кримський вітер».

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Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою. Наразі не повідомляється про причини цих вибухів.

Нагадаємо, у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

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Також в окупованому Криму гриміли вибухи на аеродромі, що розташований в Октябрському у Красногвардійському районі.

Крім того, як повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим».

«Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», – зазначив гауляйтер.