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В окупованому Криму пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Лунали гучні періодичні вибухи, які супроводжувалися кулеметною, або автоматною чергою

24 липня вночі, у кількох районах тимчасово окупованого Криму, було чутно вибухи. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Звуки вибухів пролунали в містах Феодосія, Старий Крим і Сімферополь. Також гучні періодичні вибухи відбулись у Армянську та Джанкой, деякі з вибухів були супроводженіякі кулеметною, або автоматною чергою. Наразі не повідомляється про причини цих вибухів.

Нагадаємо, у Красногвардійському районі внаслідок атаки безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Було ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення.

Також в окупованому Криму гриміли вибухи на аеродромі, що розташований в Октябрському у Красногвардійському районі. 

Крім того, як повідомлялося, є прильоти по нафтобазі в Октябрському.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що «противником здійснено спробу нальоту з використанням БПЛА по інфраструктурних об'єктах Красногвардійського району Республіки Крим».

«Співробітники МНС перебувають на місці для ліквідації можливих наслідків. Працюють усі профільні служби», – зазначив гауляйтер.

Теги: Крим вибух Сімферополь населення

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