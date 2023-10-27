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Іран намагається продемонструвати готовність воювати проти США й Ізраїлю – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іран намагається продемонструвати готовність воювати проти США й Ізраїлю – ISW
фото з відкритих джерел

Іран і «вісь опору» готуються до того, що війна в Ізраїлі переросте в регіональний конфлікт

Іран та його «вісь опору» (проксі-утворення по типу ХАМАС чи «Хезболли» – ред.) намагаються продемонструвати свою спроможність і готовність до ескалації конфлікту на Близькому Сході та початку війни проти США та Ізраїлю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ісламський опір в Іраку, представлений коаліцією іракських ополченців, підтримуваних Іраном, проводить щоденні атаки на американські військові позиції в Іраку та Сирії, починаючи з 18 жовтня.

У цих атаках угруповання використовувало безпілотники та ракети, у результаті яких один американський військовий був убитий і десятки поранені. Група постійно завдавала ударів по певних місцях, наприклад, по авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку, а також поступово розширювала свої атаки на нові місця в Іраку та Сирії.

24 жовтня бойовики, підтримувані Іраном, погрожували продовжити атаку на позиції США в Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах. 19 жовтня, окремо від цього, хусити в Ємені намагалися здійснити атаку на Ізраїль за допомогою безпілотників та крилатих ракет. Американський есмінець та системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії зуміли перехопити цю атаку над Червоним морем, завдати їй удару по Ізраїлю.

Іран і «вісь опору» готуються до того, що війна в Ізраїлі переросте в регіональний конфлікт, який ведеться на кількох фронтах. З цією метою вони намагаються наростити свою військову присутність у Сирії та Лівані.

Сили КВІР «Кудс» координували розгортання сотень підтримуваних Іраном бойовиків у південному Лівані та південно-західній Сирії з початку війни. До числа таких бойовиків входять, зокрема, військові інженери та ракетні експерти. Крім того, Ізраїль здійснив кілька авіаударів по міжнародних аеропортах Дамаска та Алеппо з 12 жовтня та вказав, що ці авіаудари мають на меті перешкодити Ірану перемістити зброю в Сирію та/або відкрити звідти фронт проти Ізраїлю.

Як зазначають аналітики, Іран заявляв, що Сполучені Штати та Ізраїль винні в будь-якій подальшій ескалації війни, одночасно знімаючи з себе будь-яку відповідальність. Іранські офіційні особи та засоби масової інформації неодноразово наголошували на ролі Сполучених Штатів та Ізраїлю в розпалюванні війни та контрастно заявляли про те, що Іран є відповідальним гравцем, який не піддається ескалації.

Іранські офіційні особи та засоби масової інформації окремо повідомили, що вони мають підтримку населення у боротьбі з регіональною війною проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, якщо вона вибухне.

Раніше повідомлялося, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

Нагадаємо, військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів.

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». 

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

Теги: Ізраїль війна військові ХАМАС населення фронт конфлікт

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