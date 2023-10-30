Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мессі став володарем «Золотого м'яча»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Мессі став володарем «Золотого м'яча»
Різниця між першою і останньою перемогою Мессі – 14 років
фото: Reuters

Для футболіста це вже восьма нагорода

Нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Він став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football.

36-річний аргентинець вкотре здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу. Він увосьме став володарем трофею, що дозволило оновити рекорд. Уперше він виграв нагороду в 2009 році, а останній тріумф був у 2021-му. Ще п'ять разів аргентинець фінішував у боротьбі за приз на другій сходинці, а в 2007 році був третім.

Наступні 2-4 місця у голосуванні посіли Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті) відповідно.

Різниця між першою і останньою перемогою Мессі – 14 років, що є абсолютним рекордом.

Нагадаємо, у липні 2023 року легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі став гравцем «Інтер Маямі». Він приєднався до клубу на правах вільного агента.

21 липня футболіст Ліонель Мессі провів свій перший матч з «Інтер Маямі» – гру першого туру групового етапу Leagues Cup проти «Крус Асуль» (2:1), в якій аргентинець забив переможний м'яч ударом зі штрафного на 90+4 хвилині.

Кількість телеглядачів, що дивилися цей матч на американському телебаченні, стала рекордною в історії футбольних трансляцій країни – 12,5 млн.

Теги: Ліонель Мессі рекорд Інтер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дороті Хоффнер вперше стрибнула з парашутом, коли їй було 100 років
104-річна жінка стрибнула з парашутом і претендує на світовий рекорд
4 жовтня, 13:16
ЗСУ у вересні знищили рекордну кількість російської артилерії та автотранспорту
ЗСУ встановили у вересні два нових рекорди зі знищення ворожої техніки – експерт
1 жовтня, 16:51
Середня температура повітря у вересні становила +16,38 °C
Кліматологи повідомили про тривожний температурний рекорд
5 жовтня, 12:00
Роксолана Підласа відповіла на понад 900 правок
Голова комітету з питань бюджету понад 10 годин стояла за трибуною у Раді
6 жовтня, 02:08
Дует їхав велосипедом-тандемом, створюючи образ серця
Тато і донька створили найбільший GPS-малюнок на велосипеді (фото)
6 жовтня, 15:00
Нова провокаційна акція була проведена у Франції
Французький магазин дозволив поцупити кросівки, але за однієї умови
23 жовтня, 08:51

Новини

Мессі став володарем «Золотого м'яча»
Мессі став володарем «Золотого м'яча»
Участь України у Чемпіонаті Європи із дзюдо: збірна ухвалила рішення
Участь України у Чемпіонаті Європи із дзюдо: збірна ухвалила рішення
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу
Усик зійшовся в дуелі поглядів із Ф'юрі та назвав дату бою (відео)
Усик зійшовся в дуелі поглядів із Ф'юрі та назвав дату бою (відео)
Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині
Григорій Козловський та ФК «Рух» допомогли створити «Залізний Купол» на Львівщині
У Колумбії озброєні злочинці викрали батьків нападника «Ліверпуля» Діаса
У Колумбії озброєні злочинці викрали батьків нападника «Ліверпуля» Діаса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
14K
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні
11K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
8515
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
6338
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика
5840
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення

Новини

31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20
Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Вчора, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Вчора, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту