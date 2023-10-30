Мессі став володарем «Золотого м'яча»

Різниця між першою і останньою перемогою Мессі – 14 років

Для футболіста це вже восьма нагорода

Нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Він став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football.

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36-річний аргентинець вкотре здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу. Він увосьме став володарем трофею, що дозволило оновити рекорд. Уперше він виграв нагороду в 2009 році, а останній тріумф був у 2021-му. Ще п'ять разів аргентинець фінішував у боротьбі за приз на другій сходинці, а в 2007 році був третім.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



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🌕🌕✨✨✨✨✨✨✨#ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y Будь ласка, читайте текст після реклами October 30, 2023

Наступні 2-4 місця у голосуванні посіли Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті) відповідно.

Різниця між першою і останньою перемогою Мессі – 14 років, що є абсолютним рекордом.

Нагадаємо, у липні 2023 року легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі став гравцем «Інтер Маямі». Він приєднався до клубу на правах вільного агента.

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21 липня футболіст Ліонель Мессі провів свій перший матч з «Інтер Маямі» – гру першого туру групового етапу Leagues Cup проти «Крус Асуль» (2:1), в якій аргентинець забив переможний м'яч ударом зі штрафного на 90+4 хвилині.

Кількість телеглядачів, що дивилися цей матч на американському телебаченні, стала рекордною в історії футбольних трансляцій країни – 12,5 млн.