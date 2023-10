Мессі став володарем «Золотого м'яча»

Нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Він став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football.

36-річний аргентинець вкотре здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу. Він увосьме став володарем трофею, що дозволило оновити рекорд. Уперше він виграв нагороду в 2009 році, а останній тріумф був у 2021-му. Ще п'ять разів аргентинець фінішував у боротьбі за приз на другій сходинці, а в 2007 році був третім.

