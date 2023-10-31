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Представник Ізраїлю в ООН порівняв бойовиків ХАМАСу із німецькими нацистами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Представник Ізраїлю в ООН порівняв бойовиків ХАМАСу із німецькими нацистами
Ґілад Ердан зазначив, що ХАМАС і німецькі нацисти мають спільну ідеологію, а саме знищити євреїв
фото: ООН

Члени делегації Ізраїлю прикріпили жовті зірки до своїх костюмів на засіданні Ради Безпеки ООН

Представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, прикріпив до свого одягу жовту зірку, якою у часи Другої світової війни німці позначали євреїв. Про це йдеться у дописі ООН.

Представник Ізраїлю, виступаючи на засіданні, порівняв ХАМАС із німецькими нацистами.

«Жорстокість злочинів – це не єдине, що поєднує ХАМАС із німецькими нацистами. Вони мають спільну ідеологію, а саме «знищити євреїв»», – додав він.

Ердан зауважив, що мільйони ізраїльтян живуть під постійними обстрілами з боку ХАМАСу, «Хезболли» та інших джихадистів.

«Чи не має ця Рада нічого сказати щодо цього? Чи це також частина ситуації на Близькому Сході?» – сказав він, звинувативши Раду Безпеки у тому, що вона мовчить, коли вчиняються злочини проти єврейських громадян.

Згодом посол та його делегація піднялися й прикріпили жовті зірки до своїх костюмів.

«Відтепер ми з моєю командою будемо носити жовті зірки часів Другої світової війни. Ми будемо носити цю зірку, доки ви не засудите звірства ХАМАС і не вимагатимете негайного звільнення наших заручників», – сказав Ердан.

Зазначимо, Рада Безпеки ООН знову зібралася на невідкладному засіданні в понеділок, щоб обговорити ескалацію навколо Сектора Гази.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

Теги: Ізраїль посол ХАМАС звільнення

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