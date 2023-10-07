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Союзники Путіна підтримали ХАМАС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Союзники Путіна підтримали ХАМАС
«Талібан» підтримує ХАМАС
фото з відкритих джерел

«Талібан» готовий підкорити Єрусалим

«Талібан» підтримує ХАМАС і заявив, що «готовий підкорити Єрусалим». «Ізраїльтяни будуть у полоні доти, доки всі палестинські в'язні не будуть звільнені з ізраїльських в'язниць», – ідеться в заяві Ісламського Джихаду.

ХАМАС захопив достатньо ізраїльських солдатів, щоб обміняти їх на всіх палестинських ув'язнених, які перебувають в ізраїльських в'язницях (близько 7000 осіб), кажуть терористи.

Тим часом, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив, що бойовики під час атаки захопили заручників та доставили їх до Сектора Гази.

Він також сказав, що у армії Ізраїлю є втрати. Проте він не назвав кількість заручників та загиблих ізраїльських солдатів.

Як відомо, невизнане світом угруповання «Талібан» підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту»

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

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Теги: Талібан Єрусалим ХАМАС втрати Ізраїль

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