Союзники Путіна підтримали ХАМАС

«Талібан» готовий підкорити Єрусалим

«Талібан» підтримує ХАМАС і заявив, що «готовий підкорити Єрусалим». «Ізраїльтяни будуть у полоні доти, доки всі палестинські в'язні не будуть звільнені з ізраїльських в'язниць», – ідеться в заяві Ісламського Джихаду.

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ХАМАС захопив достатньо ізраїльських солдатів, щоб обміняти їх на всіх палестинських ув'язнених, які перебувають в ізраїльських в'язницях (близько 7000 осіб), кажуть терористи.

Тим часом, речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив, що бойовики під час атаки захопили заручників та доставили їх до Сектора Гази.

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Він також сказав, що у армії Ізраїлю є втрати. Проте він не назвав кількість заручників та загиблих ізраїльських солдатів.

Як відомо, невизнане світом угруповання «Талібан» підписало попередню угоду з Росією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту».

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.