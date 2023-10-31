На Хмельниччині сили ППО відбили атаку безпілотників

Уночі в Хмельницькій області пролунали вибухи

У ніч проти 31 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги по ворожих безпілотниках працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

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Уночі в Хмельницькій області була загроза удару безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА прямують на Старокостянтинів Хмельницької області.

Сергій Тюрін повідомив, що жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працювали сили ППО.

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«Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутн», – повідомив Тюрін.

Нагадаємо, у Миколаївській області в ніч на 31 жовтня пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу ППО по ударних безпілотниках.

Раніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео, як українські зенітники збили уночі 30 жовтня дві ворожі ракети.