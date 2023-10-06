«Нас хотіли зарізати». Нардеп Дмитрук розповів шокуючі подробиці про бійку в Києві

За словами народного обранця, вони прямували проводити перевірку шахрайського кол-центру

У четвер, 5 жовтня, в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Артема Дмитрука та депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Куницького. Нардеп Дмитрук заявив, що хлопець, з яким вчора у нього сталась бійка, кинувся на парламентаріїв з ножем.

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Народний обранець розповів, що разом з Куницьким нібито по заяві пішли перевіряти діяльність шахрайського кол-центру, після чого стосовно них була здійснена провокація.

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Артем Дмитрук зазначив, що його опонент викрав у Олександра Куницького телефон, а після спроби його затримати дістав ніж та намагався зарізати обох нардепів. За словами парламентарія, він нібито захищався від озброєного чоловіка до тих пір, поки не приїхала поліція та все не задокументувала – він додав, що ніж вилучений та доданий до матеріалів справи.

В мережі оприлюднили відео бійки – на кадрах видно, як нардепи підходять до хлопця, штовхають його і загалом поводять себе агресивно. Вони спершу притискають його до стіни, а потім втрьох падають на асфальт. Щобільше, коли в конфлікт втручаються, Дмитрук все одно продовжує бити чоловіка.

У поліції повідомили «УП», що бійка за участю депутатів Дмитрука та Куницького сталася біля однієї з офісних будівель на вул. Казимира Малевича.

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За словами джерела видання, Національна поліція та Державне бюро розслідувань вивчили ситуацію і надали відповідні дані для розгляду до Офісу генерального прокурора. Зокрема, в діях народних депутатів вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтями 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Варто додати, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом рішення щодо порушення кримінального провадження стосовно народного депутата приймається генеральним прокурором України або особою, що виконує його обов’язки.