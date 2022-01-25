Резніков заспокоїв: Путін не буде бомбардувати Україну

Резніков заявив, що Путін не буде бомбардувати Україну

Міністр оборони пояснив, чому Росія не буде атакувати Україну з повітря

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що президент Росії Володимир Путін не буде бомбардувати Україну. Про це Резніков заявив в етері токшоу «Свобода слова на ICTV».

Міністр оборони розповів, що Путін мріє, що його війська на вулицях українських міст і сіл зустрічатимуть з квітами. Тому, на думку Резнікова, Путін не планує завдавати ракетних ударів і авіаударів.

Так міністр оборони відповів на питання про готовність української протиповітряної оборони. Урядовець назвав таке питання взагалі недоречним.

Раніше Резніков під час засідання фракції «Слуга народу» назвав ситуацію з російськими військовими біля кордонів України контрольованою.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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