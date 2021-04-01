Від коронавірусу в Україні помирає значно більше людей, ніж у Європі та США – дослідження

Смертність від коронавірусу в Україні нещодавно досягла максимальних показників від початку пандемії

Показник надлишкової смертності в країні сягнув максимуму за увесь час пандемії

В Україні надлишкова смертність, яка є найбільш об’єктивним показником впливу пандемії, перевищує середні показники у Сполучених Штатах і Європейському Союзі. І нещодавно вона досягла максимальних показників від початку пандемії. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Надлишкова смертність – це різниця між смертністю від усіх причин під час пандемії та історичними середніми сезонними показниками.

Дослідження цього показника дозволяє нівелювати бюрократичні відмінності між країнами щодо того, як розраховувати смертність від коронавірусу, наприклад, те, що в деяких країнах випадки смертей від Covid-19 у будинках для літніх людей не потрапляли в загальну статистику, яка публікувалася на основі даних із лікарень.

Як пише видання, смертність – це надійніший показник, ніж дані про виявлені випадки коронавірусу в різних країнах, оскільки вони залежать від кількості проведених тестів і більша кількість виявлених випадків може відображати більшу кількість тестів.

Щоб скоригувати вплив адміністративних затримок з наданням нових даних у вихідні дні, видання використовує семиденний ковзний середній показник.

Надлишкова смертність розраховується на 100 тисяч людей.

Смертність від коронавірусу в Україні вища, ніж у Євросоюзі та США

Станом на 30 березня розрахована таким чином надлишкова смертність в Україні становила 0,65 на 100 тисяч населення. А найвищий її показник від початку пандемії був 29 березня – 0,67 на 100 тисяч населення.

Попередній найвищий пік надлишкової смертності в Україні було зареєстровано 12−13 грудня 2020 року. Він становив 0,53 на 100 тисяч населення.

Станом на 30 березня показник надлишкової смертності в Україні був вищий від середнього показника в Євросоюзі (0,56 на 100 тисяч населення) і США (0,29 на 100 тисяч населення).

Проте він нижчий, ніж був у ЄС майже в усі дні з середини листопада 2020 року по середину лютого 2021 року (максимальний показник надлишкової смертності в ЄС був з 28 по 30 листопада, він становив 0,8 на 100 тисяч осіб).

Цей показник також нижчий, ніж був у США від початку грудня 2020 року до середини лютого 2021 року. Максимальний показник надлишкової смертності в США був з 12 по 17 січня, він становив 1,04 на 100 тисяч населення.

Станом на 30 березня в низі країн ЄС показник надлишкової смертності був вищий, ніж в Україні. Серед них Італія, Румунія, Естонія, Польща, Чорногорія і Словаччина.

Українські експерти МОЗ також порахували, що в Україні найчастіше життя людей віком від 70 років забирають хвороби серця та онкологія. Наразі до переліку хвороб, які наражають людей старшого віку на смертельну небезпеку, додався коронавірус. Медики зазначають, що знизити вірогідність фатального впливу коронавірусу на вже наявні хвороби у людей старшого віку може вакцинація. Вона розвиває імунітет до Covid-19 та має полегшити перебіг хвороби у разі зараження.

До слова, напередодні прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі видав указ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів. Інакше на них чекає звільнення.

Додамо, що ВООЗ закликає Європу прискорити вакцинацію і посилити карантин.

Також зазначимо, що регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.

За минулу добу, 31 березня, в Україні виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт, що на 14 осіб більше, ніж 30 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

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