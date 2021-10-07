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    Мецгер показав підозру, яку йому вручила поліція (документ)

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    Євген Мецгер потрапив у скандал через напад на журналістів - Мецгер показав підозру, яку йому вручила поліція (документ)
    Євген Мецгер потрапив у скандал через напад на журналістів
    фото: facebook.com/MetzgerEugene

    Банкір обіцяє співпрацювати зі слідством

    Правоохоронці вручили повідомлення про підозру керівництву Укрексімбанку у перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Ідеться про напад на журналістів програми «Схеми».

    Про вручення підозри повідомив на свої сторінці у Facebook голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

    «Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ... Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством», – написав він.

    Євген Мецгер отримав підозру
    Євген Мецгер отримав підозру

    Раніше стало відомо, що поліція вручила підозру службовцю Укрексімбанку за напад на журналістів.

    Напередодні справу про напад на «Схеми» в Укрексімбанку перекваліфікували – санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

    Як відомо, вчора силовики прийшли в Укрексімбанк вручити дві підозри.

    Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

    Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

    Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

    Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

    У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

    Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

    У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

    Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.

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    Теги: ЗМІ напад розслідування поліція журналіст Євген Мецгер Укрексімбанк
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    Мецгер показав підозру, яку йому вручила поліція (документ)