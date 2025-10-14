Головна Світ Політика
США визначились з кількістю Tomahawk для України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
США визначились з кількістю Tomahawk для України
Tomahawk («Томагавк») – багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності
фото: Raytheon

США можуть передати Україні 20−50 ракет Tomahawk: Аналітики вважають кількість критично недостатньою

Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk, проте їхня кількість, ймовірно, буде вкрай обмеженою – від 20 до 50 одиниць. Таку оцінку озвучила директор оборонної програми аналітичного центру «Центр нової американської безпеки» Стейсі Петтіджон, у коментарі виданню Financial Times, пише «Главком».

За словами Петтіджон, хоча Tomahawk можуть стати корисним доповненням до українського арсеналу, надана кількість буде критично недостатньою для суттєвого впливу на хід війни.

«Вони все одно будуть дуже обмеженими можливостями, безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти російської території», – наголосила Петтіджон.

Видання зазначає, що український високопосадовець повідомив про наближення президента США Дональда Трампа до прийняття остаточного рішення про постачання ракет Києву.

Водночас, у Білому домі підкреслюють, що фінального рішення ще немає. Сам Трамп заявив, що може використати питання поставок Tomahawk як інструмент тиску на Кремль для завершення війни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України.

Зазначається, що Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

