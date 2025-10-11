Головна Країна Події в Україні
Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика
фото: Національна поліція

У результаті удару загинули двоє чоловіків

Правоохоронці повідомили подробиці атаки Іова Почаївського храму в Костянтинівці. Про це інформує «Главком».

За даними Головного управління Національної поліції в Донецькій області, о 10:39 росіяни скинули бомбу «ФАБ-250» на церкву, на території якої перебували цивільні особи.  

Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника фото 1

Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 роки, та дві жінки, 56 і 62 роки. Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки.

На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика. Дитина перебувала в палаючому місті разом із батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня.

Наслідки масованого обстрілу Костянтинівки

Ще одна жінка, 54 роки, зазнала поранень під час іншого авіаудару по місту, який стався о 10:50.

Співробітники поліції забирали поранених і дитину під обстрілом. Кожні кілька хвилин на поліцейських пікірували дрони, через що доводилось розосереджуватись і ховатись.

Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника фото 2

Проте місію було виконано: всіх постраждалих доставлено в лікарню, а дитину – до шелтеру. Вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон.

Раніше у свідоцтві про народження одного з користувачів застосунку «Дія» місто Костянтинівка в Донецькій області було помилково вказано як населений пункт Російської Федерації. Користувач Сергій Соколов опублікував скріншот відповідного актового запису в соцмережі X. 

Нагадаємо, російська армія запустила по місту Костянтинівка Донецької області вісім ракет із реактивної системи залпового вогню «Смерч». Окупанти свідомо цілили по місцевому ринку. Обстрілами пошкоджено 15 торгових павільйонів, вісім приватних будинків, шість багатоповерхівок, крамницю, дві автівки та лінію електропередачі. 



