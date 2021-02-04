Секретар РНБО допустив продовження закриття антиукраїнських каналів

Телеканалів, які проводять антиукраїнську політику, «дуже багато»

У різних регіонах України працюють телеканали, які проводять антиукраїнську політику. Після надходження документів, які підтверджують ці факти, РНБО запроваджуватиме проти них санкції так само, які проти NewsOne, Zik та «112 Україна».

Про це заявив секретар РНБО Олександр Данілов.

«Таких каналів дуже багато. Залежно від того, коли у нас будуть відповідні документи, саме документи, а не емоції, буде відповідне реагування», – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, чому саме зараз запроваджені санкції до телеканалів NewsOne, Zik та «112», які здійснюють мовлення та ведуть антиукраїнську інформаційну політику вже не один рік, Данілов зазначив: «Для того, щоб прийняти таке рішення, нам необхідно було зібрати відповідні документи від наших розвідок, спецслужб… Як тільки з’явилися всі ці підстави, ми відразу провели засідання РНБО і проголосували».

Стосовно заяв про наміри оскаржувати в судах рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти цих трьох телеканалів, Данілов зазначив:

«Ми живемо в правовій державі, мають право – хай оскаржують. Яке буде рішення? Ми всі будемо знати… Але ще раз хочу сказати: ми сюди російськи наративи не кликали, ми сюди окупантів не чекали і не звали. І мова зараз йде якраз про п’яту колону, яка розхитує нашу державу, яка бере участь в антидержавницькій процедурі, що є неприпустимим».

Данілов підкреслив, що інформаційна війна – це така ж війна, як і та, що точиться на сході України.

Як колишній очільник Луганської ОДА Данілов вважає, що саме недолуга державна інформаційна політика стала причиною того, що відбувається наразі в Луганську.

«Я в Луганську бачив на власні очі, починаючи з 94-го року, цю повзучу мовну окупацію, дестабілізацію ситуації, і наслідки сьогодні бачимо... Ми не можемо допустити, щоб це відбувалося в усій країні. Є розуміння інформаційного тероризму, якого ми не можемо допустити», – сказав Данілов.

До слова, у середу Зеленський зустрівся з керівниками телеканалів, щоб заспокоїти їх через санкції РНБО.

Також президент пояснив послам G7 та ЄС, чому запровадив санкції проти телеканалів Медведчука.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.

Джерело: Укрінформ