Відсутність аукціонів «Укрзалізниці» з продажу брухту призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр

Металобрухт, який лежить мертвим вантажем на складах, призводить до того, що держбюджет тричі недоотримує кошти

«Призупинення продажів УЗ металобрухту безумовно вплинуло на металургію»

Залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок. Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики. Це має негативні наслідки як для української металургії, так і для держбюджету, пише ГМК Центр.

«Призупинення продажів УЗ металобрухту безумовно вплинуло на металургію. Це призвело до збільшення витрат операторів, внесло суттєві зміни до політики компаній та балансу ринку, ставши додатковим негативним фактором у складних поточних умовах роботи українських метпідприємств. Зокрема, призупинення продажів залізничного металобрухту призвело до дефіциту металобрухту, через що собівартість продукції збільшується. Також це призвело до зміни логістики постачання», – пише Центр.

Також це призвело до невиконання металургами виробничих планів, а відповідно – знизило можливості підтримки ЗСУ та суспільства металургійними компаніями, та спричинило недоотримання коштів держбюджетом.

«Металобрухт, який лежить мертвим вантажем на складах, призводить до того, що держбюджет тричі недоотримує кошти. Наприклад, недоотримані податкові надходження від переробки металобрухту на сталь, що до війни приносило державі близько $300 за тонну. Крім того, держбюджет втрачає надходження від «Укрзалізниці», яка завдяки продажу металобрухту могла покращити свій фінансовий результат», – резюмує видання.