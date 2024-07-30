Кабмін звільнив з посади голову Держенергонагляду

Слободян був призначений головою Державної інспекції енергетичного нагляду України 8 вересня 2021 року

Обовʼязки голови Державної інспекції енергетичного нагляду виконуватиме Анатолій Замулко

Кабінет міністрів України звільнив з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Натомість тимчасово покладено виконання обовʼязків голови Державної інспекції енергетичного нагляду на заступника Слободяна Анатолія Замулка.

Що відомо про колишнього голову Держінспекції

Як повідомлялося, Слободян був призначений головою Державної інспекції енергетичного нагляду України розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 вересня 2021 року № 1052-р. Очільник відомства приступив до виконання своїх посадових обов’язків 14 вересня 2021 року.

У 1997 році Руслан Слободян закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Електротехніка». Здобув кваліфікацію магістра електромеханіки.

У 2009 році – Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент організації».

У 2011 році успішно пройшов стажування в освітньому центрі BZM GIZ за програмою «Українська ініціатива» у м. Берлін.

У 2021 році – Донецький національний університет імені Василя Стуса за спеціальністю «Управління та адміністрування».

Трудовий шлях розпочав з 1997 року в Ярмолинецькому РЕМ ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго», де обіймав різні посади: від майстра виробничої дільниці до директора Ярмолинецького району електричних мереж.

З травня 2011 року по вересень 2021 року обіймав посади заступника генерального директора та директора технічного АТ «Хмельницькобленерго».

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України посилила контроль за операторами системи розподілу (обленерго) по всій країні. У фокусі уваги – дотримання графіків погодинних відключень та забезпечення справедливого розподілу електроенергії між споживачами.

Як повідомлялося, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.