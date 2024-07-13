«Укрзалізниця» назвала найекзотичніші речі, які пасажири цього річ забували в потягах

Пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді гаманці, телефони, зарядні пристрої

Залізничники дали поради, як повернути загублену у поїзді річ

У січні-червні цього року пасажири 8188 разів звертались до контакт-центру «Укрзалізниці» з проханнями знайти загублені речі – це майже вдвічі більше, ніж за той же період минулоріч. Близько 70% речей, забутих у поїздах під час мандрівки, залізничники знаходять і повертають власникам. Про це повідомила пресслужба компанії.

Залізничники розповіли, що продовжують «колекціонувати» випадки пошуків різних цікавих речей, і цього року в їхньому топі такі:

іграшковий олень 120 см заввишки;

пакет з 8 палками ковбаси;

торти;

паспорт на імплант;

відро полуниці;

смичок від скрипки в блакитно-бірюзовому рушнику.

«Численні капи для зубів різних розмірів та калібрів уже перестали рахувати – їх залишають у поїзді з неймовірною регулярністю», – ідеться у повідомленні.

Перелік менш екзотичних речей, які пасажири люблять залишити на згадку про себе у поїзді, такий: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

«Тож перед закінченням поїздки радимо подивитись, чи на ввіреному їм місці всі діадеми з діамантами, номерні знаки та ліцензії на продаж алкоголю, які можна було випадково залишити в поїзді», – попереджають залізничники.

У компанії радять, якщо загубили в поїзді важливу для вас річ, опишіть її на https://services.uz.gov.ua/lost-and-found – і її оперативно допоможуть знайти та повернути.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала будувати європейську колію «Чоп-Ужгород». Це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

До слова, «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.