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    Вілкул похвалився, як розгромив ОПЗЖ в Кривому Розі

    Олександр Вілкул зізнався, що саме він посприяв зникненню фракцій ОПЗЖ із міської та усіх районних рад Кривого Рогу - Вілкул похвалився, як розгромив ОПЗЖ в Кривому Розі
    Олександр Вілкул зізнався, що саме він посприяв зникненню фракцій ОПЗЖ із міської та усіх районних рад Кривого Рогу
    фото: персональний сайт Вілкула

    Колишній «регіонал» вітає заборону проросійських партій в Україні

    Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул посприяв зникненню фракції ОПЗЖ у місцевих радах Кривого Рогу. Про це сам Вілкул заявив в інтерв’ю «Главкому».

    Очільник військової адміністрації міста, відповідаючи на питання про своє ставлення до заборони проросійських партій в Україні, нагадав, що усі фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» у міській раді Кривого Рогу та усіх районних радах міста розпалися ще за чотири дні до відповідного рішення Ради нацбезпеки та оборони. Депутати, які входили до фракцій, у повному складі залишили ці депутатські об’єднання, створивши нові фракції.

    «Ви ж розумієте, що без мого впливу цього не могло б статися», – похвалився Вілкул, який у свій час обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної організації Партії регіонів.

    Тож, риторично запитав військовий керівник Кривого Рогу, «якщо я це зробив у Кривому Розі, то як ви вважаєте – чи підтримую я таке рішення на загальнонаціональному рівні?» І сам відповів на це питання – так, підтримую.

    Олександр Вілкул згадав свою співпрацю із іншою забороненою партією, «Опозиційним блоком», заявивши, він давно не має ніякого відношення до «Опоблоку». «Останні кілька років я був (і зараз є) лідером регіональної партії «Блок Вілкула «Українська перспектива», – нагадав про свою нинішню партійну приналежність чиновник.

    Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів у інтерв’ю, які завдання поставив перед ним на нинішній посаді президент Володимир Зеленський.

    Вілкул зазначив, що у захисті Дніпропетровської області від окупантів найперше президент вимагав від нього не допустити ворога ближче, а також не дати йому розширити свій периметр.

    А раніше Олександр Вілкул, якому російський колаборант Олег Царьов запропонував здати місто рашистським окупантам, послав його за адресою «русского воєнного корабля».

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    Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул
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    Вілкул похвалився, як розгромив ОПЗЖ в Кривому Розі