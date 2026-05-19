Глава МЗС Литви закликав НАТО бути готовим знищити військові об’єкти РФ у Калінінграді

Аліна Самойленко
Будріс: Україна – невід’ємна частина європейської безпеки. Нам потрібні її можливості так само, як їй потрібні наші
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зауважив, що НАТО може повністю ліквідувати розміщені російські ракетні бази та системи протиповітряної оборони у Калінінграді 

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Північноатлантичний альянс повинен мати чітку готовність до нейтралізації російських військових об’єктів у Калінінградській області, якщо виникне пряме зіткнення з Росією. В інтерв’ю швейцарському виданню NZZ у контексті російської загрози для Балтійського регіону він наголосив на важливості демонстрації здатності НАТО проривати оборону ворога у цьому анклаві. Про це пише «Главком».

За словами очільника литовського дипломатичного відомства, Альянс володіє всіма необхідними можливостями, щоб за потреби повністю ліквідувати розміщені там російські ракетні бази та системи протиповітряної оборони.

Будріс попередив, що саме країни Балтії ризикують першими потрапити під удар у разі війни між Росією та НАТО. Через це він закликав європейські держави змінити сприйняття регіону лише як «східного флангу», оскільки досвід повномасштабного вторгнення РФ в Україну чітко довів, що наслідки подібного конфлікту миттєво відчує весь континент.

На думку міністра, Європа потребує суттєвого та швидкого нарощування свого військового потенціалу. Зокрема, НАТО має невідкладно посилити протиповітряну оборону в Балтії, а Європейському Союзу необхідно трансформуватися у впливову геополітичну силу, вийшовши за межі виключно економічного об'єднання. Крім того, керівник МЗС Литви висловився на користь створення у Німеччині найпотужнішої конвенційної армії на континенті та наголосив на обов'язковому залученні України до майбутньої системи безпеки, назвавши її невіддільною частиною європейського захисту, чий військовий потенціал критично потрібен Європі.

Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс розраховує якнайшвидше перейти до практичної реалізації спільних оборонних проєктів з Україною. 

Відповідну заяву литовський президент зробив під час конференції оборонної промисловості Daimex Baltic 2026 у Вільнюсі. «Ми готові та вкрай зацікавлені у використанні новітніх українських технологій та розвитку спільного виробництва… Ми хочемо, щоб ті чудові угоди, які ми підписали раніше, були реалізовані на практиці», – сказав Науседа.

