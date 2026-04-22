Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ

У Вільнюсі заявили про відсутність загрози та відреагували на слова Києва

Прем’єр-міністерка Інга Ругінене закликала президента України Володимира Зеленського утримуватися від «риторики залякування» після його заяв про можливий напад Росії на країни Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

Ругінене наголосила, що наразі немає підстав для посилення тривожної риторики щодо безпеки в регіоні. «Тим більше, що для такої риторики немає жодних передумов. Якби ми бачили, що такі передумови існують, то, очевидно, наша риторика теж змінилася б. Сьогодні хочу сказати, що ми вкладаємо значні фінансові ресурси в оборону, ми є членами альянсу НАТО, (...) і сьогодні, безумовно, немає жодних сигналів про те, що могли б бути певні моменти нападу тут і зараз», – заявила вона.

Глава уряду також підкреслила готовність Литви реагувати на можливі загрози та провокації. «Ми живемо в безпосередній близькості від зони конфлікту, є сусідами з Білоруссю, і трапляються різні провокації та гібридні атаки (...). Але для цього й потрібна серйозна підготовка до необхідних заходів у відповідь та адаптації, для пристосування наших стратегічних планів відповідно до сьогоднішніх реалій», – додала прем’єрка.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зазнав критики з боку естонських політиків після заяв про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії. У Таллінні вважають, що такі оцінки не підтверджуються наявною інформацією та можуть впливати на взаємодію союзників.

Під час інтерв’ю національному телемарафону Зеленський припустив, що Росія може готувати масштабну мобілізацію, яка потенційно спрямована не лише проти України, а й проти держав Балтії. Також він висловив сумніви щодо готовності НАТО застосувати статтю 5 у разі нападу.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що такі твердження не відповідають оцінкам естонської розвідки. «Такі висловлювання, по-перше, не відповідають нашим розвідданим і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська або взагалі якимось чином готувалася у військовому плані до нападу на НАТО чи країни Балтії – скоріше навпаки», – зазначив він.

За словами Тсахкни, подібні заяви союзників не сприяють співпраці, хоча Естонія визнає, що Україна неодноразово попереджала про потенційні ризики розширення агресії РФ.