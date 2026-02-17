Головна Світ Політика
Литва обмежила польоти над аеропортом Вільнюса

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Вільнюс попередив про затримки рейсів
фото: LRT

Служби безпеки зафіксували невідомі об’єкти в повітряному просторі, рейси могли перенаправляти або затримувати

Повітряний простір над аеропортом Вільнюса тимчасово обмежили увечері 17 лютого після виявлення контрабандних повітряних куль, що створили ризики для авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

За інформацією центру, обмеження діяли з 20:30 до 21:30. Авіакомпаніям і пілотам видали попередження про можливі зміни в розкладі польотів, перенаправлення літаків на очікування або в інші аеропорти.

У Національному центр кризового управління Литви зазначили, що служби відстежують і аналізують рух навігаційних маркерів та вживають заходів для гарантування безпеки польотів. Деталі щодо походження повітряних куль офіційно не розкриваються.

Раніше в Естонії місцевий рибалка виявив на поверхні Чудського озера повітряну кулю з контрабандними сигаретами, яка, ймовірно, прилетіла з білоруської території. Інциденти з такими об’єктами в регіоні останнім часом фіксують дедалі частіше, що змушує служби безпеки посилювати контроль за повітряним простором.

До слова, польські військові повідомляли про появу в повітряному просторі країни об’єктів, схожих на метеозонди, які прилітали з території Білорусі. За даними Оперативного командування ЗС Польщі, такі інциденти фіксували кілька ночей поспіль, однак вони не становили загрози для населення чи безпеки польотів. У Варшаві наголошували, що військові та служби безпеки оперативно реагують на подібні випадки та перевіряють їх можливий зв’язок із гібридними провокаціями.

Читайте також:

