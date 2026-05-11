Кредит у €90 млрд. Євросоюз повідомив, коли Київ отримає перший транш

Лариса Голуб
Україна може отримати перший транш із європейського кредиту вже наступного тижня

Європейський Союз планує розпочати виплати за масштабним кредитним пакетом для України обсягом €90 млрд. Перші кошти можуть надійти вже найближчими днями. Про це заявила єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос перед початком засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, інформує «Главком».

За словами єврокомісарки, Брюссель практично завершив підготовчі процедури для запуску фінансування.

«Ми перебуваємо на правильному шляху в контексті підготовки виділення перших коштів з кредиту на 90 млрд євро для України. Ми сподіваємося, що перший транш буде виділено вже наступного тижня», – наголосила Марта Кос.

При цьому, у неї запитали, чи цей кредит допоможе зупинити війну. «На жаль, я не можу цього сказати. Але ці гроші дозволять Україні обороняти не лише країну, а й Європу та європейські цінності», – заявила Кос.

Зауважимо, цей кредит є частиною ширшої ініціативи Євросоюзу та країн G7 щодо підтримки України в умовах тривалої агресії РФ. Головною особливістю механізму є те, що позика буде обслуговуватися та погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів Центробанку Росії.

Ці кошти допоможуть Україні:

  • покрити дефіцит державного бюджету;
  • забезпечити стабільність соціальних виплат;
  • профінансувати критичні потреби оборони та відновлення інфраструктури.

Марта Кос нагадала, що кредит розрахований на період до кінця 2027 року, а щодо нового багаторічного бюджету Євросоюзу досі тривають обговорення.

«Главком» писав, що позику у розмірі €90 млрд від Євросоюзу Україна використає на потреби армії та підготовку до зими. Київ розраховує, що перший транш буде надано якомога швидше.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

