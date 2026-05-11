Кредит у €90 млрд. Євросоюз повідомив, коли Київ отримає перший транш

Україна може отримати перший транш із європейського кредиту вже наступного тижня

Європейський Союз планує розпочати виплати за масштабним кредитним пакетом для України обсягом €90 млрд. Перші кошти можуть надійти вже найближчими днями. Про це заявила єврокомісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос перед початком засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі, інформує «Главком».

За словами єврокомісарки, Брюссель практично завершив підготовчі процедури для запуску фінансування.

«Ми перебуваємо на правильному шляху в контексті підготовки виділення перших коштів з кредиту на 90 млрд євро для України. Ми сподіваємося, що перший транш буде виділено вже наступного тижня», – наголосила Марта Кос.

При цьому, у неї запитали, чи цей кредит допоможе зупинити війну. «На жаль, я не можу цього сказати. Але ці гроші дозволять Україні обороняти не лише країну, а й Європу та європейські цінності», – заявила Кос.

Зауважимо, цей кредит є частиною ширшої ініціативи Євросоюзу та країн G7 щодо підтримки України в умовах тривалої агресії РФ. Головною особливістю механізму є те, що позика буде обслуговуватися та погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів Центробанку Росії.

Ці кошти допоможуть Україні:

покрити дефіцит державного бюджету;

забезпечити стабільність соціальних виплат;

профінансувати критичні потреби оборони та відновлення інфраструктури.

Марта Кос нагадала, що кредит розрахований на період до кінця 2027 року, а щодо нового багаторічного бюджету Євросоюзу досі тривають обговорення.

«Главком» писав, що позику у розмірі €90 млрд від Євросоюзу Україна використає на потреби армії та підготовку до зими. Київ розраховує, що перший транш буде надано якомога швидше.

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.